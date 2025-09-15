Espana agencias

Marlaska elige a Eugenio Pereiro, exjefe de Información de la Policía, como nuevo director de Coordinación en Interior

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Eugenio Pereiro Blanco, ex comisario general de Información de la Policía Nacional, como nuevo director general de Coordinación y Estudios del departamento en sustitución de José Antonio Rodríguez, que ha ocupado el cargo desde julio de 2018.

Según han adelantado fuentes del Ministerio del Interior, la propuesta de nombramiento se elevará este martes al Consejo de Ministros y supone el relevo en uno de los puestos más relevantes y sensibles dentro del organigrama de la cartera por su peso en el día a día.

En sus 44 años de servicio, Pereiro ha ocupado múltiples destinos entre los que destacan la jefatura de la Brigada Central de Crimen Organizado, de la Unidad Central de Investigación Tecnológica y de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (todas ellas adscritas la Comisaría General de Policía Judicial).

En diciembre de 2017 fue nombrado comisario general de Extranjería y Fronteras y en octubre 2018, con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, pasó a ser comisario general de Información, cargo que ocupó hasta su jubilación en octubre 2024.

Eugenio Pereiro (1959) ingresó en la Policía Nacional en 1980 como inspector en prácticas y, desde entonces, fue ascendiendo en las escala Ejecutiva y Superior del cuerpo hasta alcanzar la máxima categoría de comisario principal en 2015.

Según a recordado Interior, Pereiro ha cursado el Grado en Criminología y el Máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública, ambos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y posee una veintena de condecoraciones nacionales y extranjeras.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ, TESTIGO EN LA 'CASO KOLDO'

De esta forma, Pereiro sustituye en el cargo a José Antonio Rodríguez (1956) --conocido en algunos círculos policiales como 'Lenin'--, que ocupaba la Dirección General de Coordinación y Estudios desde julio de 2018. Su nombramiento fue acogido por críticas desde sectores de la Guardia Civil, ya que este puesto dentro del Ministerio lo venía ocupando un responsable del instituto armado.

Su relevante puesto en la coordinación de Interior le llevó a testificar ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' por la contratación de mascarillas durante la pandemia. En su declaración, explicó que fue el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos quien le dio el contacto de la empresa Soluciones de Gestión, y que luego se limitó a transmitirlo a otro cargo de Interior ante la urgencia de adquirir este material.

José Antonio Rodríguez ingresó en la Policía Nacional en 1977 y en sus 48 años de servicio destacan destinos como la jefatura del Servicio de Análisis y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (1994-2000), consejero de Interior en China, Japón y Corea del Sur (2011-2015), director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado de Seguridad (2006-2011) y director general de Coordinación y Estudios desde julio de 2018.

En marzo de 2021 alcanzó la fecha de jubilación como policía nacional, pero se prolongó su periodo de servicio para que pudiese seguir ejerciendo el cargo en el que ahora va a ser relevado.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es autor de varias obras sobre seguridad pública, ha impartido seminarios y conferencias dentro y fuera de España sobre diferentes cuestiones relacionadas con la seguridad interior y está en posesión de numerosas condecoraciones policiales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo pide al PP mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" de Sánchez ni "conceder un milímetro" a Vox

Feijóo pide al PP mantener

Sumar se desmarca de Sánchez y tacha de "brindis al sol" el anuncio de ayudas de 30.000 euros al alquiler de jóvenes

Sumar se desmarca de Sánchez

El Supremo aclara a Cerdán que no se investiga a más aforados en el 'caso Koldo': Solo si se comunicaron con Aldama

El Supremo aclara a Cerdán

Morant acusa a Compromís de "bloquear" la comisión de la dana en el Congreso y Micó insiste en que comparezca Sánchez

Morant acusa a Compromís de

La APIF pide al Supremo que corrija al juez y suspenda a García Ortiz como fiscal general de cara al juicio

La APIF pide al Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido