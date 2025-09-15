Marlaska elige a Eugenio Pereiro, exjefe de Información de la Policía, como nuevo director de Coordinación en Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Eugenio Pereiro Blanco, ex comisario general de Información de la Policía Nacional, como nuevo director general de Coordinación y Estudios del departamento en sustitución de José Antonio Rodríguez, que ha ocupado el cargo desde julio de 2018.

Según han adelantado fuentes del Ministerio del Interior, la propuesta de nombramiento se elevará este martes al Consejo de Ministros y supone el relevo en uno de los puestos más relevantes y sensibles dentro del organigrama de la cartera por su peso en el día a día.

En sus 44 años de servicio, Pereiro ha ocupado múltiples destinos entre los que destacan la jefatura de la Brigada Central de Crimen Organizado, de la Unidad Central de Investigación Tecnológica y de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (todas ellas adscritas la Comisaría General de Policía Judicial).

En diciembre de 2017 fue nombrado comisario general de Extranjería y Fronteras y en octubre 2018, con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, pasó a ser comisario general de Información, cargo que ocupó hasta su jubilación en octubre 2024.

Eugenio Pereiro (1959) ingresó en la Policía Nacional en 1980 como inspector en prácticas y, desde entonces, fue ascendiendo en las escala Ejecutiva y Superior del cuerpo hasta alcanzar la máxima categoría de comisario principal en 2015.

Según a recordado Interior, Pereiro ha cursado el Grado en Criminología y el Máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública, ambos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y posee una veintena de condecoraciones nacionales y extranjeras.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ, TESTIGO EN LA 'CASO KOLDO'

De esta forma, Pereiro sustituye en el cargo a José Antonio Rodríguez (1956) --conocido en algunos círculos policiales como 'Lenin'--, que ocupaba la Dirección General de Coordinación y Estudios desde julio de 2018. Su nombramiento fue acogido por críticas desde sectores de la Guardia Civil, ya que este puesto dentro del Ministerio lo venía ocupando un responsable del instituto armado.

Su relevante puesto en la coordinación de Interior le llevó a testificar ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' por la contratación de mascarillas durante la pandemia. En su declaración, explicó que fue el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos quien le dio el contacto de la empresa Soluciones de Gestión, y que luego se limitó a transmitirlo a otro cargo de Interior ante la urgencia de adquirir este material.

José Antonio Rodríguez ingresó en la Policía Nacional en 1977 y en sus 48 años de servicio destacan destinos como la jefatura del Servicio de Análisis y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (1994-2000), consejero de Interior en China, Japón y Corea del Sur (2011-2015), director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado de Seguridad (2006-2011) y director general de Coordinación y Estudios desde julio de 2018.

En marzo de 2021 alcanzó la fecha de jubilación como policía nacional, pero se prolongó su periodo de servicio para que pudiese seguir ejerciendo el cargo en el que ahora va a ser relevado.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es autor de varias obras sobre seguridad pública, ha impartido seminarios y conferencias dentro y fuera de España sobre diferentes cuestiones relacionadas con la seguridad interior y está en posesión de numerosas condecoraciones policiales.