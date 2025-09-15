Los analistas prevén que el BCE bajará sus tipos de interés en marzo de 2026

Espana agencias

Fráncfort (Alemania), 15 sep (EFECOM).- Analistas de política monetaria prevén que el Banco Central Europeo (BCE) bajará sus tipos de interés a los depósitos de los bancos de nuevo en marzo de 2026.

Según una encuesta que el BCE realiza a analistas regularmente, publicada este lunes, los analistas prevén un recorte de la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos, hasta el 1,75 %, en marzo del próximo año.

No obstante, también consideran que los tipos de interés se situarán en el 2 % de nuevo en el tercer trimestre de 2026 y que subirán al 2,25 % en el segundo trimestre de 2028.

El BCE mantuvo el precio del dinero la semana pasada en el 2 % porque prevé que la inflación se estabilizará en torno al 2 % a medio plazo. EFECOM

