Las jóvenes presuntamente agredidas sexualmente por masajista en San Sebastián siendo menores declaran a puerta cerrada

Por Newsroom Infobae

Las tres jóvenes presuntamente agredidas sexualmente por un masajista en San Sebastián, cuando tenían 13, 14 y 15 años, han declarado este lunes, a puerta cerrada, en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa. El hombre fue detenido en mayo 2021 tras las denuncia de una de las menores.

La Fiscalía y las acusaciones particulares piden para el acusado penas que superan los 45 años de cárcel y 160.000 euros de compensación para las víctimas en la vista oral que se prevé finalizará el jueves.

En las cuestiones previas la Sala, presidida por el magistrado Augusto Maeso, ha deliberado sobre la posible suspensión de la vista que la defensa había solicitado por la ausencia de un ertzaina citado como testigo y de una perito del equipo psicosocial. También ha solicitado que su cliente, que ha entrado a la vista con gorra y gafas de sol que luego se ha quitado, declarara a puerta cerrada.

El jurado ha decidido que el juicio se celebre, habiéndose comprometido la perito, tras contactarla de nuevo, a declarar el jueves, pero ha rechazado que el acusado declare a puerta cerrada. Sí lo han hecho, a petición de las acusaciones, y sin contacto visual con el procesado las menores presuntamente agredidas sexualmente.

En esta primera sesión, que se espera larga, está previsto que además de las presuntas víctimas declaren una jefa de estudios, una profesora y una de las madres. Además, este martes continuaría la vista, a partir de las nueve y media de la mañana, con más declaraciones de testigos, entre ellas la de otra de las madres.

