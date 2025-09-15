Espana agencias

La farmacéutica Rubió invierte 14 millones en ampliar planta de Castellbisbal (Barcelona)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Barcelona, 15 sep (EFECOM).- La farmacéutica catalana Rubió ha invertido 14 millones de euros en la ampliación de la planta de producción que tiene en Castellbisbal (Barcelona), un proyecto que estará listo en 2028 y que permitirá ampliar la plantilla del área de producción en unas 100 personas.

Este lunes se ha celebrado el acto de colocación de la primera piedra de esta ampliación, al que han acudido autoridades como la alcaldesa de Castellbisbal, Dolors Conde.

Esta farmacéutica catalana de capital familiar ha precisado que la ampliación permitirá duplicar la capacidad productiva actual, de unos 10 millones de unidades actuales, hasta los 20 millones de unidades.

"Hoy contamos con unas 100 personas en el área de producción y con este proyecto prevemos doblar el personal", ha asegurado durante el acto el consejero delegado de Rubió, Pelayo Rubió.

Con esta ampliación, Rubió pretende reforzar su apuesta por la internacionalización y por consolidar a la farmacéutica "como un referente de calidad e innovación en salud integral".

"El negocio sigue creciendo a nivel nacional e internacional y nosotros creemos en tener nuestra fábrica para no tener que externalizar la producción", ha asegurado el primer ejecutivo de Rubió.

Rubió facturó el año pasado 180,8 millones, un 38,5 % más que el año anterior, y ganó 5,5 millones, y de cara a 2025 pretende alcanzar los 193 millones de euros.

La planta de Castellbisbal se inauguró en 2001 y cuenta actualmente con unos 2.900 metros cuadrados de superficie.

Con una plantilla cercana a los 300 empleados, Rubió tiene presencia comercial en más de 70 países a través de 80 socios locales y trabaja activamente en crecer en mercados emergentes.

Anteriormente denominada Laboratorios Rubió, la farmacéutica tiene Europa como mercado principal, pero aspira a expandirse a mercados como EEUU.

En el terreno terapéutico, Rubió lidera en el tratamiento del TDAH y mantiene una posición consolidada en reumatología, nefrología, lupus, enfermedades renales crónicas y del sistema nervioso central. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Conseller de Emergencias promete "máxima colaboración" con jueza de la dana si pide "recursos periodísticos" del Cecopi

Conseller de Emergencias promete "máxima

Los analistas prevén que el BCE bajará sus tipos de interés en marzo de 2026

Infobae

ATA pide al Gobierno que prorrogue las cuotas de los autónomos en 2026

Infobae

Hungría acelera la construcción de reactores financiados por Rusia pese a dictamen europeo

Infobae

Un 19,4 % de españoles no ahorra nunca o casi nunca, según un estudio de Triodos Bank

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de exteriores de

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

El expiloto de MotoGP Jorge

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

Usman Nurmagomedov avisa a Ilia Topuria: “He vencido a excampeones y campeones, mi currículum es mejor”

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”