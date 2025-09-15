La farmacéutica Rubió invierte 14 millones en ampliar planta de Castellbisbal (Barcelona)

Barcelona, 15 sep (EFECOM).- La farmacéutica catalana Rubió ha invertido 14 millones de euros en la ampliación de la planta de producción que tiene en Castellbisbal (Barcelona), un proyecto que estará listo en 2028 y que permitirá ampliar la plantilla del área de producción en unas 100 personas.

Este lunes se ha celebrado el acto de colocación de la primera piedra de esta ampliación, al que han acudido autoridades como la alcaldesa de Castellbisbal, Dolors Conde.

Esta farmacéutica catalana de capital familiar ha precisado que la ampliación permitirá duplicar la capacidad productiva actual, de unos 10 millones de unidades actuales, hasta los 20 millones de unidades.

"Hoy contamos con unas 100 personas en el área de producción y con este proyecto prevemos doblar el personal", ha asegurado durante el acto el consejero delegado de Rubió, Pelayo Rubió.

Con esta ampliación, Rubió pretende reforzar su apuesta por la internacionalización y por consolidar a la farmacéutica "como un referente de calidad e innovación en salud integral".

"El negocio sigue creciendo a nivel nacional e internacional y nosotros creemos en tener nuestra fábrica para no tener que externalizar la producción", ha asegurado el primer ejecutivo de Rubió.

Rubió facturó el año pasado 180,8 millones, un 38,5 % más que el año anterior, y ganó 5,5 millones, y de cara a 2025 pretende alcanzar los 193 millones de euros.

La planta de Castellbisbal se inauguró en 2001 y cuenta actualmente con unos 2.900 metros cuadrados de superficie.

Con una plantilla cercana a los 300 empleados, Rubió tiene presencia comercial en más de 70 países a través de 80 socios locales y trabaja activamente en crecer en mercados emergentes.

Anteriormente denominada Laboratorios Rubió, la farmacéutica tiene Europa como mercado principal, pero aspira a expandirse a mercados como EEUU.

En el terreno terapéutico, Rubió lidera en el tratamiento del TDAH y mantiene una posición consolidada en reumatología, nefrología, lupus, enfermedades renales crónicas y del sistema nervioso central. EFECOM