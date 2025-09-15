Espana agencias

La Comisión de Venecia visita España de cara a su dictamen sobre las dos propuestas para reformar el CGPJ

Por Newsroom Infobae

Una delegación de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, visitará España entre el lunes y el martes de cara a elaborar el dictamen que le reclamó la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, sobre las dos propuestas emitidas para reformar el sistema de elección de los vocales judiciales, firmadas cada una por un sector del CGPJ --progresista y conservador-- y con recomendaciones opuestas.

La visita, que se prolongará lunes y martes, se produce en un momento de tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase el pasado 1 de septiembre en una entrevista en la televisión pública que "hay jueces haciendo política".

Está previsto que la delegación conformada por cinco miembros de la Comisión de Venecia empiece la tanda de reuniones el lunes por la mañana con cuatro vocales --dos progresistas y dos conservadores-- del CGPJ.

Luego escuchará a las cuatro asociaciones de jueces, a miembros de la sociedad civil, a la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ; a la Sala de Gobierno del Supremo y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press han precisado que el titular de Justicia trasladará a la delegación su satisfacción por la renovación del CGPJ, que ha permitido materializar un centenar de nombramientos en la cúpula judicial.

El martes, por su parte, la Comisión de Venecia se reunirá con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y grupos parlamentarios de la Cámara Alta; portavoces de Justicia del Congreso; la Asociación de Fiscales (AF); y representantes del Colegio General de la Abogacía.

Con los apuntes recabados en estos encuentros, el órgano del Consejo de Europa debatirá y aprobará los días 9 y 10 de octubre un dictamen sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ. La 114ª sesión plenaria de la Comisión de Venecia abordará el asunto después de que así lo solicitara la propia Perelló el pasado 21 de abril.

LOS DOS INFORMES DEL CGPJ

La presidenta del CGPJ se dirigió al órgano consultivo europeo después de que el Pleno del gobierno de los jueces españoles aprobara en febrero las dos propuestas que surgieron en su seno --una del bloque conservador y otra del progresista-- sobre el modelo de elección de los vocales.

El sector conservador propuso que en la elección de los doce vocales de procedencia judicial votaran todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo en el momento de publicarse la convocatoria. Es decir, que abogan por que esos doce vocales sean elegidos por sus pares "sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección".

Por su parte, el bloque progresista planteó que los jueces participen de forma "directa" en la elección de los doce vocales judiciales, pero con el aval posterior de las Cortes Generales. Según detallaron, el proceso se dividiría en dos fases: la de participación, que incluiría a todos los miembros de la carrera judicial que se encuentren en servicio activo; y la de elección, donde entraría el Parlamento.

Desde el Poder Judicial destacaron entonces que al aprobar dos textos se evidenciaba que "no hay una solución única y que ambas propuestas se adaptarían a los estándares europeos" porque éstos "admiten una variedad de soluciones", siendo por tanto "igualmente válidas en función de su eficacia para garantizar la independencia judicial".

El órgano incidió también en que en septiembre de 2024 el entonces comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo en su visita a España que lo idóneo sería que el CGPJ diera "distintas opciones" para facilitar el acuerdo. "Si solo propones una opción, será difícil a las fuerzas políticas decir sí o no. Pero si propones varias será posible dialogar", señaló.

Asimismo, resaltó que esta doble propuesta reflejaba "la pluralidad de opiniones existente en el órgano de gobierno de los jueces" e incluía "alternativas que contemplan modelos con la intervención del Parlamento en la elección de los vocales de procedencia judicial y otros sin participación del Legislativo ni del Ejecutivo en ninguna fase".

FRICCIONES ENTRE PROGRESISTAS Y CONSERVADORES

El CGPJ acordó elevar ambas propuestas a la Comisión de Venecia para que emitiese "opinión", de acuerdo con la nota de prensa que difundió. Según fuentes del órgano consultadas por Europa Press, este punto también generó fricciones entre progresistas y conservadores.

Desde el bloque conservador buscaban que la Comisión de Venecia determinase si las propuestas se ajustan a los estándares europeos, al considerar que el informe de los vocales progresistas no cumple, mientras que éstos lo veían como una mera notificación de que se ha acatado la orden de emitir propuestas.

El CGPJ se pronunció sobre cómo reformar el sistema de elección de los vocales judiciales porque fue uno de los puntos del acuerdo alcanzado en 2024 por PSOE y PP para renovar el CGPJ --después de más de cinco años caducado--. Esta cláusula se recogió posteriormente en una reforma legal, por lo que se convirtió en un mandato inexcusable.

