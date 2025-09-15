La APIF pide al Supremo que corrija al juez y suspenda a García Ortiz como fiscal general de cara al juicio

La acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que corrija la decisión del magistrado Ángel Hurtado y "acuerde suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado" de cara al juicio por presunta revelación de secretos.

Así consta en el recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado la APIF este lunes contra el auto de apertura de juicio oral que dictó Hurtado el pasado 9 de septiembre, únicamente en lo relativo a su decisión de no acordar la suspensión cautelar, no así contra el hecho de que enviara al banquillo al jefe del Ministerio Público.

Desde la asociación han insistido en que no suspender del cargo a García Ortiz generaría "un agravio comparativo imposible de justificar en términos lógicos". "A cualquier fiscal que estuviera en su misma situación se le suspendería provisionalmente del cargo, impidiéndosele en lógica consecuencia ejercer sus funciones. No obstante, al fiscal general del Estado, cúspide de la organización y representante visible de la misma, no", ha aducido.

Para la APIF, "más allá del agravio comparativo", el hecho de no decretar la suspensión provisional de García Ortiz provocaría "otras tantas situaciones anómalas", como participar en los tribunales que evalúan las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal, recibir un "trato protocolario superior" al de los magistrados del Supremo o acceder al tribunal de casación "por la puerta noble".

Además, la asociación ha reiterado que suspender a García Ortiz del cargo es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso". En este punto, recuerda que si continuara como fiscal general durante el juicio él sería "el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

"Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado", ha añadido.

