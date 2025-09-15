IU defiende que las protestas en La Vuelta fueron pacíficas y sin violencia y critica a Feijóo: El "ridículo" es del PP

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha defendido que las protestas propalestinas de este domingo en Madrid y que motivaron la suspensión de la etapa final de la Vuelta ciclista a España fueron pacíficas, sin episodios de violencia.

También ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el "ridículo internacional" del que acusa al Gobierno en realidad lo protagoniza él y su formación, dado que siguen "negando" el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza.

Al líder de los 'populares' le ha dicho que les gustaría saber hasta "dónde está dispuesto a llegar en su carrera" con Vox "a ver quién es más fascista", pues las "barbaridades" en las que están instalados dirigentes como Miguel Tellado solo benefician a la formación de Santiago Abascal.

En rueda de prensa telemática, García Sempere ha resaltado que las protestas en la última etapa de la Vuelta contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech son un "ejemplo de dignidad" y de "solidardad" con el pueblo palestino. Así, ha augurado que esta movilización será un "antes y un después" para fomentar la exclusión de Israel de otros eventos, pues la sociedad española ha demostrado que no tolera genocidios.

Luego, ha arremetido contra el PP pues a su "negación del genocidio" en Gaza andaba "muy preocupado" ante una supuesta violencia en las protestas de ayer que fue "inexistente", al reivindicar que las manifestaciones fueron pacíficas.

Del dispositivo de seguridad desplegado durante el evento, la dirigente de IU ha dicho que fue amplio pero que lo relevante es la actitud de los manifestantes fue "impecable", con una actitud "pacífica y de firmeza" y que no se produjeron grandes daños ni problemas durante su desarrollo.

EL PP ES UN "PELIGRO PÚBLICO"

Luego, ha criticado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la postura de la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fue a fotografiarse con el equipo ciclista israelí, que a su juicio es parte del "aparato propagandísticas del Estado genocida de Israel".

Así, ha enviado un mensaje a Feijóo al advertirle de que la "agenda ultra" que está recorriendo a su partido solo favorece a la ultradercha y ha denunciado que el PP ha declarado la "guerra a los trabajadores", al votar en contra de la reducción de jornada en el Congreso y avanzar su postura de oposición al futuro proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. "Son un peligro público", ha remachado.

García Sempere ha saludado también el mensaje de apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las protestas propalestinas en la Vuelta ciclista y espera que ese gesto venga acompañado de más medidas contra el Ejecutivo hebreo dirigido por Benjamin Netanyahu, como la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales que viene exigiendo IU.

La secretaria de Organización de IU ha señalado que previsiblemente el Consejo de Ministros apruebe mañana medidas del paquete contra Israel anunciado por Sánchez, como el embargo a la compraventa de armas con el país. Al respecto, ha reivindicado que esas actuaciones han sido propuestas que han abanderado IU durante mucho tiempo.