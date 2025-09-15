Espana agencias

Ibarrola (UPN) dice que Chivite "no puede permanecer un solo minuto más" en el Gobierno tras el informe Anticorrupción

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes que María Chivite "no puede permanecer un solo minuto más al frente del Gobierno de Navarra" tras el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra que considera que la ajdudicación de Belate debería ser nula "de pleno derecho".

"La Oficina Anticorrupción declara nula de pleno derecho la adjudicación de Belate de Chivite a Cerdán", ha señalado Ibarrola en un mensaje en la red social X.

La presidenta de UPN ha considerado que, "tras los informes conocidos hoy de la Oficina Anticorrupción y después de ver la comparecencia de Óscar Chivite, María Chivite no puede permanecer un solo minuto más al frente del Gobierno de Navarra".

En su comparecencia, el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha manifestado que respeta el trabajo de la Oficina Anticorrupción, pero no comparte sus conclusiones, y ha defendido que la adjudicación es "legal y transparente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sira Rego defiende "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de una educación feminista"

Sira Rego defiende "convertir la

Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Tellado dice que las protestas

Tellado cree que PNV "ha envejecido mal", es "una copia de Bildu" y el PP la "alternativa real de Gobierno" en Euskadi

Tellado cree que PNV "ha

Concluyen los trabajos de exhumación de los restos de seis víctimas del franquismo en la fosa de Carcéu (Asturias)

Concluyen los trabajos de exhumación

Consell y PP replican a Sánchez sobre el desvío de fondos: "Es el primero que concede beneficios al separatismo catalán"

Consell y PP replican a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresa fabricante de la

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Pedro Delgado carga contra Pedro

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”