Feijóo pide al PP mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" de Sánchez ni "conceder un milímetro" a Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Partido Popular mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez ni "conceder un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio", en alusión a Vox.

"España necesita un cambio. Y ese cambio lo necesita porque vive atrapada en un triángulo tóxico de corrupción, de mentira y de incompetencia. Tres heridas abiertas que afectan cada día a la vida de todos los españoles y que tenemos que desinfectar y curar en cuanto podamos", ha asegurado Feijóo ante la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos.

El jefe de la oposición ha señalado que para que el cambio "sea profundo" hay "dos condiciones": La primera, "no conceder un milímetro de terreno" al Gobierno de Pedro Sánchez y no caer en sus trampas, por lo que ha emplazado a los suyos a mantener "la guardia alta hasta que llegue" ese cambio.

Y la segunda, ha proseguido, "cuando llegue el cambio, no conceder un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio". "No quiero un cambio de espectáculo. Quiero un país soportable, que funcione y que la política deje de ser un problema para la gente".

"ESPAÑA NO QUIERE MÁS CIRCO"

Tras asegurar que el PP representa la "alternativa", Feijóo ha resaltado que España "no quiere más circo" sino que quiere "más pan".

"Nuestro mandato es preparar un país. Nos corresponde dar claridad frente a la oscuridad y, sobre todo, me corresponde ofrecer un proyecto de nación frente a la sociedad rota que pretenden todos los demás", ha manifestado.

Feijóo ha acusado que el Gobierno de Sánchez se dedique a "dividir" a la sociedad y ha añadido que "el muro de la investidura" sí que lo han cumplido. "Esa división no es casualidad, es un método. Es el método de supervivencia política. Y está convirtiendo a la política española en un foco de toxicidad", ha manifestado.

