Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y no lo ve "digno" del cargo: "No tiene límites"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa, después de que las protestas propalestinas obligaran a suspender la última etapa, con cargas policiales, dos detenidos y más de una veintena de policías heridos. Tras asegurar que Pedro Sánchez ya "no tiene límites", ha afirmado que "no puede estar al frente de un Gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas".

"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.

Feijóo ha arrancado su intervención en el foro refiriéndose a esos "gravísimos hechos" que se produjeron en Madrid este domingo y que, a su juicio, han llevado a que la ciudad "vuelva a ser noticia en el mundo por la irresponsabilidad del Gobierno televisada en tiempo real".

A su entender, "sucedió algo inédito en un país democrático", ya que, el presidente del Gobierno "alentó por la mañana una protesta que ya durante los últimos días había tomado tintes violentos" y "había puesto en riesgo la seguridad de los deportistas y de los equipos", afectando además al "desarrollo de un evento que es parte desde hace décadas de la marca España".

CHARLA CON LOS SINDICATOS POLICIALES

Feijóo ha afirmado que es "legítima la libertad de expresión y las manifestaciones", pero ha subrayado que no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con "un boicot a La Vuelta", que "pone en riesgo la vida de las personas".

Además, ha revelado que acababa de hablar con "todos los sindicatos policiales" y ha aludido al "nivel de indignación de los funcionarios de la policía nacional, y también de tristeza" porque "se han sentido solos y porque no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan".

"Es algo inaccesible en nuestro país. Yo pido por favor que el presidente del Gobierno tenga algún límite, que respete a los ciudadanos, que respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, que respete nuestra reputación internacional", ha manifestado, para reiterar que La Vuelta es "marca España" y España ha hecho el "ridículo internacional televisado".

Tras insistir en responsabilizar a Sánchez de "los actos de violencia", ha asegurado que no se puede "naturalizar" que el Gobierno "someta a su país a un nuevo escándalo diario". "No se puede naturalizar que exministros y ministros y los socios del Gobierno hayan alentado, incluso participado, en actos que han agredido a más de 23 policías", ha enfatizado.

"MI GOBIERNO JAMÁS LEVANTARÁ UN MURO"

El presidente del PP ha afirmado que es el Gobierno "del muro el que cada día alimenta una nueva forma de frentismo y de división de la sociedad española" porque "no hay violencia buena ni mala". A su entender, "solo alguien que cree en la impunidad que trae convivencia puede creer que la violencia trae paz".

"Por ello, no puede estar al frente de un Gobierno democrático, un presidente irresponsable, que jalea la violencia entre compatriotas", ha proclamado, para añadir que Sánchez "ha sumado este domingo un motivo más por el que ya no es digno del cargo que representa".

Feijóo ha afirmado que, frente a "la violencia política y la sociedad rota que el Gobierno alienta", él quiere "una sociedad plural y una sociedad en paz". "Me comprometo a que España pasará página y se abrirá un nuevo tiempo. Mi Gobierno jamás levantará un muro entre los ciudadanos, jamás justificará la violencia de nadie y jamás recibirá el aplauso de organizaciones terroristas. Ni lo necesito, ni lo quiero, ni lo merece nuestro país", ha aseverado.

PARA "TAPAR LA CORRUPCIÓN"

Feijóo ha enumerado las razones por las que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez "no funciona" y ha agregado que "cuando un Gobierno está acorralado por la corrupción no puede provocar disturbios para que no se hable de ello".

"Sánchez dijo aquello de que un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Su única gasolina es intentar tapar la corrupción que estamos viviendo. A veces con cortinas de humo para distraer la atención y dividir a los españoles e incluso usando crisis humanitarias como la que sí, realmente, se está produciendo en Gaza", ha manifestado.

Feijóo, que también ha hecho declaraciones a los periodistas al inicio del acto sobre este tema, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "respete" la reputación internacional de España y que "no mezcle la política con el deporte". "El presidente del Gobierno está ya sin límites, y honradamente hay que pasar página cuanto antes de todo esto", ha finalizado.