Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y dice que "no es digno" del cargo: "No tiene límites"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa, después de que las protestas propalestinas obligaran a suspender la última etapa, con cargas policiales, dos detenidos y más de una veintena de policías heridos. A su entender, el presidente del Gobierno ya "no tiene límites".

"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.

A su entender, no se puede "naturalizar" que el Gobierno "someta a su país a un nuevo escándalo diario". "No se puede naturalizar que exministros y ministros y los socios del Gobierno hayan alentado, incluso participado, en actos que han agredido a más de 23 policías", ha enfatizado.

HA DEJADO "SOLOS" A LOS POLICÍAS NACIONALES

Feijóo ha afirmado que es "legítima la libertad de expresión y las manifestaciones", pero no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con "un boicot a La Vuelta", que "pone en riesgo la vida de las personas".

Además, ha señalado que acaba de hablar con "todos los sindicatos policiales" y ha aludido al "nivel de indignación de los funcionarios de la policía nacional, y también de tristeza" porque "se han sentido solos y porque no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan".

"Es algo inaccesible en nuestro país, yo pido que por favor, que el presidente del gobierno tenga algún límite, que respete a los ciudadanos, que respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, que respete nuestra reputación internacional", ha manifestado, para recordar que La Vuelta es "marca España" y España ha hecho el "ridículo internacional televisado".

Adelante ve "ejemplo de dignidad" las protestas en la Vuelta: "Sánchez no tiene control sobre el movimiento palestino"

Marlaska ve "absolutamente suficiente" el dispositivo policial de la última etapa de la Vuelta

El delegado del Gobierno en Madrid defiende el dispositivo desplegado en La Vuelta: "Hubo incidentes muy puntuales"

La Comisión de Venecia visita España de cara a su dictamen sobre las dos propuestas para reformar el CGPJ

Sánchez reúne este lunes a la Interparlamentaria del PSOE en el arranque del nuevo curso político

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao