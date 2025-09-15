Espana agencias

Exgerente del PSOE niega que el Gobierno le pusiera al frente de Enusa para "guardar silencio" sobre el caso Koldo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El exgerente del PSOE Mariano Moreno ha negado este lunes que el Gobierno le colocara al frente de la empresa pública Enusa como "precio" para "guardar silencio" sobre el 'caso Koldo', si bien ha confirmado que fue él quien firmó la contratación del exasesor ministerial Koldo García como conductor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así lo ha señalado Moreno, presidente de Enusa en la actualidad desde diciembre de 2021, durante su intervención en la comisión que investiga todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en el Senado, desde donde ha defendido que en todos sus trabajos se le ha retribuido únicamente por el trabajo que ha realizado.

"No fue ningún precio para callar nada. Es una retribución por mi trabajo como presidente de la compañía y actualmente está avalado por el trabajo que he realizado en estos tres años y pico. (...) En mi vida profesional nunca me han pagado de esa forma, me han pagado por el trabajo y la responsabilidad que he tenido en los trabajos, siempre, y en Enusa también", ha expresado.

En concreto, fue la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, la que le llamó para comunicarle que la SEPI --el accionista mayoritario de Enusa-- le iba a proponer primero como consejero de consejo de administración de Enusa y, después, como presidente de la compañía.

Aunque ha reconocido no tener experiencia en temas nucleares, el exgerente socialista ha defendido su especialización en temas financieros, de gestión y de transformación digital, el motivo por el que, según ha recalcado, fue propuesto para liderar la empresa pública.

ÁBALOS Y CERDÁN LE "RECORDARON LA NECESIDAD" DE CONTRATAR A KOLDO

Por otro lado, Moreno ha explicado que Koldo García fue contratado en 2017 por el PSOE a través de la Comisión Ejecutiva Federal socialista y a propuesta del exministro Ábalos en la sede nacional de Ferraz. "Los contratos normalmente los firma el director gerente, y en ese caso era yo", ha explicado.

Fueron Ábalos y el ex 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, quienes le "recordaron la necesidad" de contratar a Koldo como conductor "personal" y "profesional" del exministro, cuyos gastos cubría la secretaría de Organización, entonces dirigida por Ábalos.

Además, el presidente de Enusa ha asegurado que nunca supo que hubiera una investigación judicial sobre Koldo García o el PSOE, "ni en aquella época" ni en la más reciente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo pide al PP mantener la "guardia alta" para no caer en las "trampas" de Sánchez ni "conceder un milímetro" a Vox

Feijóo pide al PP mantener

Sumar se desmarca de Sánchez y tacha de "brindis al sol" el anuncio de ayudas de 30.000 euros al alquiler de jóvenes

Sumar se desmarca de Sánchez

El Supremo aclara a Cerdán que no se investiga a más aforados en el 'caso Koldo': Solo si se comunicaron con Aldama

El Supremo aclara a Cerdán

Morant acusa a Compromís de "bloquear" la comisión de la dana en el Congreso y Micó insiste en que comparezca Sánchez

Morant acusa a Compromís de

La APIF pide al Supremo que corrija al juez y suspenda a García Ortiz como fiscal general de cara al juicio

La APIF pide al Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido