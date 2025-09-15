Espana agencias

El PSOE informa al Supremo de que pagó a Koldo García casi 53.000 euros brutos entre 2014 y 2019

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE ha informado al Tribunal Supremo de que pagó 52.981 euros brutos al exasesor ministerial Koldo García entre 2014 y 2019; según ha detallado, 26.335,21 euros corresponden al concepto de "retribuciones laborales" y 26.646,03 euros son "liquidaciones de gastos".

Así consta en la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha entregado el partido a petición del magistrado instructor Leopoldo Puente, que el pasado 4 de septiembre le requirió que indicase el dinero que abonó a García y su entorno familiar entre 2014 y 2024.

Puente explicó que necesitaba dichos datos para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiese completar los informes económico-financieros que le encargó en el marco de la causa en la que investiga el presunto cobro de comisiones por parte del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán y del exministro de Transportes José Luis Ábalos a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

El magistrado aseguró que la información relativa a Koldo García y su entorno familiar era necesaria ante "la existencia de frecuentes vínculos entre los patrimonios" de Ábalos y el que fuera su asesor ministerial.

En la documentación aportada, el partido explica que entre el 25 de octubre de 2017 y el 12 de junio de 2018 "se retribuyó a Koldo García sus servicios como personal laboral del PSOE a nivel Federal".

En la misma línea, señala que también abonó al exasesor de Transportes entre 2014 y 2016 "cantidades en compensación de gastos pagados anticipadamente y justificados que éste realizó a consecuencia de su actividad voluntaria como militante PSN-PSOE".

Asimismo, detalla las cantidades transferidas "en compensación de gastos pagados anticipadamente" que realizó como trabajador de la Comisión Ejecutiva Federal y por su actividad voluntaria como militante entre 2017 y 2019.

Al margen, el PSOE precisa el importe total que realizó Koldo García al partido en concepto de aportaciones, donaciones y cuotas: unos 4.406 euros entre 2014 y 2021, 636 euros por cuotas de afiliado, y 3.770 euros en concepto de aportaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo pide al PP mantener la "guardia alta", sin caer en las "trampas" de Sánchez ni "conceder un milímetro" a Vox

Feijóo pide al PP mantener

El PSOE informa al TS de que Cerdán pagó en cuotas de afiliado y donaciones más de 38.000 euros desde 2014

El PSOE informa al TS

Alegría dice que el "clamor popular" mostrado en la Vuelta "no puede ser ignorado" por los organismos internacionales

Alegría dice que el "clamor

PSPV apoya lo que decida la alcaldesa de Moncada (Valencia) sobre el edil implicado en altercado por insultos a Sánchez

PSPV apoya lo que decida

El PSOE informa al TS de que Cerdán pagó en cuotas de afiliado y donaciones más de 38.000 euros al partido desde 2014

El PSOE informa al TS
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

DEPORTES

El piloto español Pedro Acosta

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

Usman Nurmagomedov avisa a Ilia Topuria: “He vencido a excampeones y campeones, mi currículum es mejor”

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal