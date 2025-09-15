Espana agencias

El PPN exige la dimisión de Chivite y la convocatoria de elecciones tras los informes de la Oficina Anticorrupción

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PPN ha exigido a la presidenta de Navarra, María Chivite, que anuncie "la convocatoria extraordinaria de elecciones de manera inmediata y ofrezca todas las explicaciones oportunas ante el incumplimiento flagrante de todos los expedientes que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha revisado".

En una nota de prensa, el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha afirmado que "este Gobierno debe apartarse para dirimir las responsabilidades donde corresponda" y ha anunciado, asimismo, que desde el Partido Popular "se está analizando la posibilidad de llevar estos informes ante la Fiscalía si no van de oficio".

García ha subrayado que "todavía hay dos expedientes de los que no hemos recibido la valoración por parte de la Oficina: uno el que hace referencia a obras en el Archivo de Navarra por incompatibilidad de la presidenta de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, y otro sobre el equipamiento del Navarra Arena, por no haber recibido la información en tiempo y forma".

Los informes realizados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, ha continuado, "desvelan numerosos incumplimientos flagrantes en todos los expedientes analizados" que, según la propia Oficina, "excede de meras irregularidades administrativas".

García ha remarcado que, "según estos informes, la adjudicación de la mayor obra pública de Navarra de los últimos diez años debería haber sido nula de pleno derecho". "Estas obras nunca deberían haberse iniciado. Esta situación deja al Gobierno de Navarra incapacitado para seguir liderando la ejecución de una obra que actualmente, y según desvela el informe, no debería haberse iniciado en los términos y condiciones en las que el Gobierno de Navarra adjudicó esta obra a Acciona y Servinabar", ha apuntado.

Ahora, ha dicho, "tenemos que ver qué solución podemos dar a los navarros para esta obra que nos ha costado decenas de millones de euros y que se deberían paralizar". "El Gobierno que comete estas infracciones no puede ser el mismo que soluciones el problema", ha comentado.

En el ámbito administrativo, según ha continuado, "este Gobierno ya ha quedado incapacitado para resolverlo". "Pero es que, además, según el informe que presentó la UCO, habrá que ver si todas estas irregularidades sobre la adjudicación de todas estas obras parten de una supuesta corrupción política", ha apuntado el presidente del PPN.

García ha remarcado, además, que "alguno de estos informes desliza que se han hecho contratos 'ad hoc', excluyendo de los contratos supuestos de incompatibilidad o realizando análisis que no satisfacen las mínimas exigencias de motivación que cabría exigir para contratos de obras de construcción, como sucede con el Colegio Público de Arbizu".

Para el presidente del PPN, "los informes que hemos conocido esta mañana ponen en evidencia que, tanto este gobierno como el anterior, han adjudicado sin ningún tipo de garantía millones de euros en obra pública". "Esta forma de proceder afecta a consejerías de Geroa Bai, Contigo-Zurekin y del Partido Socialista de Navarra. Es, por ello, por lo que desde el PPN creemos que no hay nadie en este gobierno que pueda sacar la cabeza y hablar de limpieza, lo que respalda nuestra petición de unas elecciones anticipadas para que llegue un gobierno que esclarezca la situación de ésta y otras adjudicaciones", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El expresidente de Correos se acoge a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

El expresidente de Correos se

La primera ministra danesa afea a Sánchez que rinda homenaje a "los acosadores" y no a los ciclistas

La primera ministra danesa afea

Feijóo incide en que apoyar al boicot de La Vuelta Ciclista es "justo lo contrario de la convivencia democrática"

Infobae

La Casa Real muestra sus condolencias por el fallecimiento de Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria

La Casa Real muestra sus

CC avisa de que no apoyará el pacto de Estado de emergencia climática si no incluye las singularidades de Canarias

CC avisa de que no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de exteriores de

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

La Unión Ciclista Internacional carga

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez y contra el apoyo del Gobierno a las protestas pro Palestinas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

Usman Nurmagomedov avisa a Ilia Topuria: “He vencido a excampeones y campeones, mi currículum es mejor”