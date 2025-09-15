El PP se desmarca de las comparecencias de expertos en cambio climático en el Congreso, que considera "una ocurrencia"

Espana agencias

El PP ha anunciado este lunes que no va a participar en las sesiones de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso en las que comparecerán expertos propuestos por los distintos grupos para hablar de la emergencia climática, pues considera que se trata de una "ocurrencia" del PSOE ante la "negativa" de sus socios parlamentarios a crear una subcomisión para tratar este asunto.

La primera semana de septiembre, durante la comparecencia en el Congreso de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para hablar de la gestión de los incendios de este verano, varios socios de investidura avanzaron su rechazo a la creación de una subcomisión que sirviera de base para la búsqueda del Pacto de Estado con medidas para hacer frente a la emergencia climática propuesto por el presidente Pedro Sánchez.

Ante esta tesitura, la semana pasada, en una reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Transición Ecológica, se acordó directamente abrir un plazo para que este órgano empezara a acoger comparecencias de expertos, sin necesidad de esperar al debate y votación sobre la creación o no de una subcomisión.

Fuentes 'populares' han destacado este lunes que el Gobierno no ha logrado el apoyo de sus socios para crear ese órgano y ha optado por una "nueva ocurrencia", en referencia a la sustitución de la subcomisión por una ronda de comparecencia de expertos.

"UN CIRCO SIN CONTENIDO"

El PP se queja de que esta fórmula paralizará la normal actividad de esta comisión parlamentaria y ha decidido no proponer nombres ni acudir a esas sesiones de comparecencias. "El Grupo Popular se desmarca de las improvisaciones del PSOE y no participará en una farsa que degrada las instituciones y convierte una comisión parlamentaria en un circo sin contenido", argumentan en un comunicado.

Según los 'populares', el PSOE "cuya única respuesta a los incendios que asolaron España fue reciclar su propuesta de Pacto de Estado de hace tres años, ahora ha tenido que rebajarlo a simples comparecencias".

SÁNCHEZ, "VENDEHÚMOS"

El PP hace hincapié en que "no se puede hablar de grandes acuerdos mientras el Gobierno dinamita todos los puntos de encuentro con el principal partido de la oposición" y más aún, abunda, con una "maniobra" que, a su juicio, "bloquea la actividad normal de la comisión" y priva "a la oposición de su derecho a fiscalizar y a presentar iniciativas de interés general".

"El curso político empieza como terminó el anterior: dejando claro que Sánchez es un vendehúmos, que nos quiere acostumbrar a su malabares y mentiras y que, como ya dijimos desde el principio, estamos ante una legislatura vacía e inútil", concluyen los 'populares'.

