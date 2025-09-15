Espana agencias

El exgerente del PSOE niega que el Gobierno le pusiera al frente de Enusa para "guardar silencio" sobre el 'caso Koldo'

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ha negado este lunes que el Gobierno le colocara al frente de la empresa pública Enusa como "precio" para "guardar silencio" sobre el 'caso Koldo', si bien ha confirmado que fue él quien firmó la contratación del exasesor ministerial Koldo García como conductor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así lo ha señalado Moreno, presidente de Enusa en la actualidad desde diciembre de 2021, durante su intervención en la comisión que investiga todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en el Senado, desde donde ha defendido que en todos sus trabajos se le ha retribuido únicamente por el trabajo que ha realizado.

"No fue ningún precio para callar nada. Es una retribución por mi trabajo como presidente de la compañía y actualmente está avalado por el trabajo que he realizado en estos tres años y pico. (...) En mi vida profesional nunca me han pagado de esa forma, me han pagado por el trabajo y la responsabilidad que he tenido en los trabajos, siempre, y en Enusa también", ha expresado.

Moreno ha explicado que Koldo García fue contratado en 2017 por el PSOE a través de la Comisión Ejecutiva Federal socialista y a propuesta del exministro Ábalos en la sede nacional de Ferraz. "Los contratos normalmente los firma el director gerente, y en ese caso era yo", ha explicado.

Fueron Ábalos y el ex 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, quienes le "recordaron la necesidad" de contratar a Koldo como conductor "personal" y "profesional" del exministro, cuyos gastos cubría la secretaría de Organización, entonces dirigida por Ábalos.

