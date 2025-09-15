Espana agencias

El director de La Vuelta: "Se podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha lamentado este lunes la mala imagen que se ofreció en la última etapa de la ronda española en Madrid, cancelada por las manifestaciones propalestinas en contra de la participación del equipo israelí. Además, ha exigido "respeto" hacia la carrera y los corredores, y ha expresado su deseo de que estos hechos no se vuelvan a repetir.

"Es absolutamente inaceptable lo que sucedió en el circuito. No podemos sacar nada bueno de todo lo que ocurrió el domingo, y lamento mucho la imagen que se dio. Es algo que no se debería de volver a repetir. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte", manifestó el máximo responsable de La Vuelta en rueda de prensa en un hotel de Madrid.

Javier Guillén admitió que sabía que la jornada de la última etapa era "un día complicado". "Desde el principio vimos que sucedían diversos incidentes y, a partir de ahí, que en el circuito se estaban produciendo actuaciones de invasión de las calzada que ponían en riesgo que pudiéramos llevar a cabo la etapa con normalidad", prosiguió.

Guillén ha añadido que La Vuelta es una carrera ciclista y "es deporte". "Somos deporte y es lo que queremos ser. Nos parece muy bien que algunos usen la plataforma de La Vuelta, pero igual que manifestamos respeto por las manifestaciones lo exigimos hacia la carrera y nuestros deportistas", ha indicado, al tiempo que ha recordado que la exclusión del equipo israelí correspondía a la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Manos Limpias presenta una denuncia contra Sánchez por su "aval" a las protestas contra Israel en La Vuelta

Manos Limpias presenta una denuncia

Podemos dice que Ayuso "da asco" y le acusa de blanquear el genocidio en Gaza al saludar al equipo israelí en La Vuelta

Podemos dice que Ayuso "da

El exgerente del PSOE niega que el Gobierno le pusiera al frente de Enusa para "guardar silencio" sobre el 'caso Koldo'

El exgerente del PSOE niega

Las jóvenes presuntamente agredidas sexualmente por masajista en San Sebastián siendo menores declaran a puerta cerrada

Las jóvenes presuntamente agredidas sexualmente

López sostiene que no hay indicios de financiación ilegal del PSOE y la única advertencia fue "un error" de la UCO

López sostiene que no hay
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de solo hombres, tendrá que admitir a mujeres como socias en menos de un mes o será multada

Condenado a dos años de cárcel un hombre por no pagar y no querer devolver dos excavadoras que había alquilado a una empresa

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

ECONOMÍA

Sánchez anuncia nuevas medidas para

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido