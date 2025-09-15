Espana agencias

El delegado del Gobierno en Madrid defiende el dispositivo desplegado en La Vuelta: "Hubo incidentes muy puntuales"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este lunes el dispositivo policial desplegado este domingo durante las protestas propalestinas en la última etapa de La Vuelta a España y ha recalcado que "hubo incidentes muy puntuales que fueron rápidamente resueltos con eficacia por la Policía Nacional".

Así lo ha señalado durante una intervención en 'TVE', recogida por Europa Press, donde ha querido felicitar el "extraordinario trabajo" desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para velar por la seguridad tanto de los asistentes como también de los propios manifestantes.

Sobre las protestas, Martín ha recordado que "el derecho a la manifestación es un derecho fundamental recogido por nuestra Constitución y por lo tanto debemos velar por él también".

"Y eso es lo que se produjo en el día de ayer y también el sábado en la Comunidad de Madrid. Días en los que un despliegue muy importante, un despliegue extraordinario por parte de las fuerzas y grupos de seguridad y los servicios de emergencia", ha señalado.

Así, ha subrayado que "hubo incidentes muy puntuales que fueron rápidamente resueltos con eficacia por la Policía Nacional", por lo que ha felicitado "el extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estos días".

"Gracias a esa eficacia, hemos podido constatar que, a pesar de que algunos se empeñen en tratar de disfrazarlo todo de violencia, no ha sido así y hemos podido constatar en las calles de Madrid ayer una expresión pacífica, una expresión verdaderamente potente en la que se reclamaba paz, en la que se reclamaba solidaridad, en la que se reclamaba que se finalizara de una vez por todas el sufrimiento y la barbarie al pueblo palestino", ha apostillado.

A preguntas acerca de que el PP les acusa de alentar la violencia, ha replicado que "hace apenas unos días estaba en la Asamblea de Madrid" y pudo escuchar "a la señora Díaz Ayuso defender, incluso aplaudir con ardor un injustificable razonamiento, un miserable razonamiento que defendía los ataques por parte del ejército israelí".

Tras ello, ha criticado la foto que se realizó este domingo la presidenta regional con el equipo israelí, al creer que alienta "otro tipo de actitudes" mientras se producían las protestas propalestinas.

"Creo que esa foto de ayer, cuando la señora Díaz Ayuso se acercó a hacerse fotos con el equipo israelí, pues desde luego si eso no es alentar otro tipo de actitudes, creo que nos lo tenemos que mirar", ha afeado.

"Desde luego el Gobierno de España lo que ha hecho siempre es trabajar en favor de compatibilizar ese evento, el desarrollo de ese evento con por supuesto velar por la seguridad de unas manifestaciones, de unas protestas legítimas y que además se han desarrollado de una manera pacífica", ha apuntado.

Seguidamente, ha recalcado que ayer los manifestantes enviaron "un mensaje muy importante al mundo". "Creo que hay algunos que prefieren que la sociedad esté aletargada, que la sociedad esté en silencio, distraída con otras cosas, pero ayer el pueblo de Madrid reaccionó, como lo han hecho otros pueblos de España a lo largo de las últimas semanas y envió un mensaje claro, nítido, contundente, pidiendo esa solidaridad, reclamando esa reacción internacional para terminar con el genocidio en Palestina. Creo que es un mensaje que ojalá contribuya a que termine", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso tilda de "infame" al delegado por desplegar un dispositivo en La Vuelta igual al de "un domingo cualquiera"

Ayuso tilda de "infame" al

Almeida acusa a Sánchez de usar Gaza como excusa y de avivar crispación: "Podrán encender las calles pero ganaremos"

Almeida acusa a Sánchez de

Marlaska ve "absolutamente suficiente" el dispositivo policial de la última etapa de la Vuelta

Marlaska ve "absolutamente suficiente" el

Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y dice que "no es digno" del cargo: "No tiene límites"

Feijóo culpa a Sánchez de

Adelante ve "ejemplo de dignidad" las protestas en la Vuelta: "Sánchez no tiene control sobre el movimiento palestino"

Adelante ve "ejemplo de dignidad"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena al Banco

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

ECONOMÍA

La afiliación extranjera en España

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao