Conservadores del CGPJ aseguran a la Comisión de Venecia que su reforma es necesaria tras los "ataques" de Sánchez

El bloque conservador del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) ha defendido este lunes ante la Comisión de Venecia que la reforma que plantea sobre el sistema de elección de los doce vocales judiciales, que implica que los jueces elijan a los jueces, "es más necesaria que nunca" ante los "ataques" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los togados, según fuentes del órgano consultadas por Europa Press.

Así se han manifestado los representantes del bloque conservador en la reunión que se ha celebrado a primera hora en la sede del CGPJ con la delegación de la Comisión de Venecia que visita España estos días de cara a emitir el próximo octubre su dictamen sobre las propuestas antagónicas que hicieron los sectores conservador y progresista del Consejo para reformar el sistema de elección de dichos vocales.

Cabe recordar que el CGPJ se pronunció sobre este extremo porque fue uno de los puntos del acuerdo alcanzado en 2024 por PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces --después de más de cinco años caducado--. Esta cláusula se recogió posteriormente en una reforma legal, por lo que se convirtió en un mandato inexcusable.

Ante la falta de acuerdo entre ambos grupos --empatados con diez vocales cada uno--, emitieron una propuesta cada uno: los progresistas, planteando que los jueces participen de forma "directa" en la elección de los doce vocales judiciales, pero con el aval posterior de las Cortes Generales, lo que supondría mantener la actual intervención parlamentaria; y los conservadores, abogando por eliminarla y pasar a que "los jueces elijan a los jueces".

En la reunión, de acuerdo con las citadas fuentes, los vocales de cada grupo han explicado a los delegados del Consejo de Europa sus respectivas propuestas. Desde el ala progresista han sostenido que eran recomendaciones similares, porque ambas incluyen un grado de participación de la carrera judicial, si bien los conservadores han replicado que las diferencias son sustanciales.

Durante el encuentro, que ha durado unos 45 minutos, los delegados de la Comisión de Venecia se han interesado por saber qué cambios técnicos implicaría cada reforma, además de cómo afectarían a la percepción de la Justicia entre la ciudadanía.

A este respecto, los conservadores han hecho hincapié en que la reforma que defienden "es más necesaria que nunca" ante lo que han definido como "ataques" de Sánchez, que recientemente dijo en una entrevista en 'TVE' que hay jueces "haciendo política".

Los vocales progresistas, por su parte, han espetado que en España prima la imagen de que los jueces son independientes, al tiempo que han destacado que con el actual sistema de intervención parlamentaria el CGPJ ha podido realizar más de cien nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, por lo que "no debe dar tan malos resultados".

Los vocales de uno y otro sector también difieren sobre la importancia del dictamen de la Comisión de Venecia. Así, mientras que para los progresistas se trata de una mera opinión, los conservadores lo ven como un aval definitivo.

LA PROPUESTA DEL SUPREMO

La delegación de la Comisión de Venecia, que visita España tras la petición de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, para que se pronunciara sobre ambas propuestas, también se ha reunido con magistrados del TS, que --según fuentes jurídicas-- han ratificado el informe emitido el pasado enero por la Sala de Gobierno del alto tribunal donde calificó de "imprescindible" que se dejara la formación del CGPJ "al margen de la contienda entre partidos".

El informe, ponencia del vicepresidente del TS, Dimitry Berberoff, proponía a su vez dos posibles vías de reforma para la elección de los doce vocales del turno judicial: que los elijan directamente los jueces o que se limite la intervención de las Cortes Generales.

Respecto a este último modelo, indicaba que debía evitarse "que el eventual refrendo parlamentario pudiera fundamentarse en una discrecionalidad o libertad de criterio por parte del Congreso y el Senado o, en definitiva, de las formaciones políticas con mayor representatividad parlamentaria".

De hecho, para el alto tribunal "ese refrendo parlamentario habría de limitarse a una constatación de la idoneidad de los candidatos elegidos por la carrera judicial".

LAS ASOCIACIONES TAMBIÉN TRASLADAN SUS POSTURAS

Los emisario del Consejo de Europa también se han visto con las asociaciones judiciales. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha planteado lo que llevan defendiendo "hace bastantes años". "Que creemos que el CGPJ, que los vocales de extracción judicial, deben de permanecer, tal y como está ahora en las Cortes Generales, para garantizar esa necesaria unión entre la sociedad y su justicia", ha dicho a la prensa su representante, Benjamín Sánchez, a la salida del encuentro.

Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) han trasladado al órgano del Consejo de Europa que se inclina por el modelo que permita a los jueces elegir a los jueces, "pero siempre que haya una proporcionalidad". "Nosotros proponemos que sean solo seis (los vocales judiciales que pueden ser elegidos por los jueces) y que sea en puntuación decreciente en la posición que ocupen en la lista", ha indicado su representante Carmen Gámiz.

Según ha señalado, ha aprovechado también para abordar otras cuestiones en el encuentro, como los nombramientos discrecionales que realiza el CGPJ en la cúpula judicial, que a su juicio es "un reparto de cromos". Y ha "criticado" que los vocales del CGPJ "no hayan sido capaces de llegar a un consenso formulando una única propuesta, porque son antagónicas", ha precisado.

Al hilo, Cristina de Vicente, de Foro Judicial Independiente (FJI), ha hecho un repaso ante la delegación de "estos 40 años de nombramiento parlamentario, de designación de vocales y de deterioro institucional gravísimo que ha conllevado la captura de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ por los partidos políticos y la colaboración de los jueces con los políticos en este sistema".

Así, desde FJI han incidido en que el modelo de elección actual está "diseñado únicamente para el interés de los partidos políticos en controlar la cúpula judicial que es, en definitiva, la que va a juzgar sus actuaciones".

Los representantes han visto "receptiva" a la delegación de la Comisión de Venecia, que ha dedicado unos seis minutos a cada una de las asociaciones. "Yo creo que han tomado buena nota de las diferentes posiciones que hay (...) Y creo que se van a llevar una visión completa (...), en la medida en la cual no solo van a estar con nosotros, sino que también van a estar con representantes de la sociedad civil", ha recalcado el de JJpD.

"Entonces hemos encontrado unos miembros de la Comisión realmente interesados en lo que decíamos, tomando nota y haciéndonos preguntas concretas sobre la actualidad española y el sistema de nombramientos en español", ha añadido la representante de FJI.