Conseller de Emergencias promete "máxima colaboración" con jueza de la dana si pide "recursos periodísticos" del Cecopi

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado este lunes que, si la jueza que investiga la gestión de la dana pidiese "recursos periodísticos" de las imágenes grabadas en el Cecopi el día de la tragedia, el pasado 29 de octubre, la Generalitat mostrará "máxima transparencia y colaboración".

Así lo ha trasladado a preguntas de TVE, después de que una de las acusaciones personadas en la causa --la que ejerce Acció Cultural-- haya asegurado a la jueza que hay un vídeo del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre --diferente al de À Punt-- grabado por Emergencias y haya requerido su incorporación a la causa.

"Si la jueza pidiese algún recurso, por supuesto, máxima transparencia y colaboración", ha manifestado Valderrama. "Si hay una solicitud de la jueza al respecto, se trasladará esta información y se buscarán estos recursos para ponerlo a disposición", ha añadido posteriormente.

En primer lugar, el titular de Emergencias ha mostrado "máximo respeto" al procedimiento judicial. "Siempre hemos sido colaboradores, transparentes y, cuando se nos ha solicitado algún informe, lo hemos remitido en plazo y forma", ha asegurado.

Dicho esto, ha defendido que "es importante no confundir a la ciudadanía" y que es necesario "ser muy claros y transparentes respecto a lo que es el Cecopi y si se graba o no". Ha reiterado que "el Cecopi nunca se ha grabado" y que "el Cecopi no es un órgano colegiado" porque "no se levanta acta", sino que "hay unos recursos periodísticos" antes de empezar la reunión. "Son unas grabaciones que se producen, pero son meramente recursos periodísticos, no es una grabación del Cecopi", ha aclarado.

Preguntado por cuándo ha tenido conocimiento de esas imágenes, el titular de Emergencias ha explicado que las ha visto en los últimos días en medios de comunicación, que no ha "visualizado" el bruto y que no tiene "más información al respecto": "Solamente que hay recursos audiovisuales para, periodísticamente, ser utilizados". También ha indicado que ese día él no estuvo en el Cecopi.

Sobre si esas imágenes se conservan, ha dicho que "imagina" que "si se han grabado y hay recursos, estarán" disponibles por parte de la Generalitat. Ha añadido que desconoce por qué han transcurrido diez meses hasta tener conocimiento de estos recursos, al tiempo que ha insistido en que "lo importante es saber que siempre que hay una reunión hay recursos periodísticos" y en que "en este caso no hay una grabación del Cecopi".

Cuestionado por la relevancia en el proceso judicial de esas imágenes previas a la reunión, Valderrama ha reiterado que lo desconoce y que "muchas veces hay una grabación en mudo antes de empezar una reunión".

"A veces se entra a hacer una grabación como un recurso periodístico, pero no sé qué relevancia tiene la investigación", ha esgrimido.

