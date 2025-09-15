Espana agencias

Consell y PP replican a Sánchez sobre el desvío de fondos: "Es el primero que concede beneficios al separatismo catalán"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consell y el PP han replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras acusar este a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de desviar los fondos de financiación autonómica extra "para beneficiar a unos pocos privilegiados", que él es "el primero que concede beneficios al separatismo catalán". "Ahí sí que se están desviando", han sostenido desde el ejecutivo valenciano.

Así lo han manifestado después de que el presidente del Gobierno haya puesto este lunes como ejemplo a Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana, todas ellas gobernadas por el PP, para acusar a este partido de desviar los 300.000 millones de euros de financiación autonómica extra de la Administración General del Estado "para beneficiar a unos pocos privilegiados; a los mismos, por cierto, que financian sus campañas, sus plataformas propagandísticas o que contratan a sus familiares".

De un lado, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en declaraciones remitidas a los medios por su departamento, ha manifestado no entender cómo Sánchez "se atreve a decir que la Generalitat Valenciana está desmantelando los servicios y el Estado de bienestar porque estamos beneficiando a unos pocos privilegiados".

Todo ello, ha replicado al líder del Ejecutivo central, "cuando su Gobierno y él en primera persona es el primero que está concediendo beneficios al separatismo catalán". "Ahí sí que se están desviando fondos, no como dice que nosotros desviamos fondos para algunos privilegiados", ha sostenido.

Según Merino, "Pedro Sánchez es el que está desviando fondos al separatismo catalán para beneficiar al independentismo catalán y, en última instancia, beneficiarse él manteniéndose en el poder". "Por lo tanto, el insulto, el agravio y el desvío de fondos está en Pedro Sánchez, en su gobierno", ha recalcado, al tiempo que ha exigido al presidente del Gobierno que deje de tratar a la Comunidad Valenciana como una región "de segunda".

"ES EL ÚNICO QUE ESTÁ DESMANTELANDO EL ESTADO"

Por otra parte, el portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha lamentado que Sánchez "venga ahora a dar lecciones a la Comunitat Valenciana sobre desmantelar el Estado del bienestar cuando él es el único que está desmantelando el Estado de todos los españoles para dárselo a Cataluña y País Vasco". "Es indignante y vergonzoso que continúe al frente de un país en el que no cree", ha sostenido.

En un comunicado, Pastor ha subrayado que la quita de la deuda por parte del Gobierno es "un chantaje para mantenerse en el sillón a cambio de pactos con los separatistas". Esta fórmula, ha indicado, "no generaría recursos adicionales para destinar a sanidad, educación o servicios sociales que merecen nuestros ciudadanos", sino que es "una nueva burla hacia los valencianos que seguimos asfixiados e infrafinanciados mientras se nos niega la reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación transitorio y el extra FLA en el peor momento de nuestra historia".

Para el diputado del PP, "lo que sí debilita y socava el Estado de bienestar es la falta de una financiación justa a la que nos somete el presidente a los valencianos". "Sánchez lleva ocho años prometiendo una financiación autonómica que nunca llega y mientras castiga a los valencianos dejándonos como la comunidad peor financiada de España", ha criticado.

A su juicio, el presidente del Gobierno "es un cínico quien habla de regalos y cesiones el que ha regalado amnistías, indultos, quitas de deuda, versiones de la memoria histórica y un montón de cosas más a los que quieren romper España, y solo por mantenerse en el Gobierno". "La Moncloa regala el dinero de los valencianos y de todos los españoles a cambio de un puñado de votos", ha remarcado.

Para el diputado 'popular', "desde ese cinismo que siempre le ha caracterizado, insulta a la Comunidad Valenciana con acusaciones falsas que solo buscan tapar sus cesiones a los independentistas y su propia incapacidad".

"Nosotros hemos aprobado unos presupuestos para 2025 en los que reforzamos los servicios públicos y la atención social, entre lo que destaca sanidad, educación o servicios sociales. En resumen, el gasto social equivale al 81,5% del total del presupuesto no financiero. 1.100 millones más para gasto social. Y todo eso sin la ayuda de Sánchez, que nos ha dejado solos", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ibarrola (UPN) dice que Chivite "no puede permanecer un solo minuto más" en el Gobierno tras el informe Anticorrupción

Ibarrola (UPN) dice que Chivite

Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Tellado dice que las protestas

Tellado cree que PNV "ha envejecido mal", es "una copia de Bildu" y el PP la "alternativa real de Gobierno" en Euskadi

Tellado cree que PNV "ha

Concluyen los trabajos de exhumación de los restos de seis víctimas del franquismo en la fosa de Carcéu (Asturias)

Concluyen los trabajos de exhumación

El PP se desmarca de las comparecencias de expertos en cambio climático en el Congreso, que considera "una ocurrencia"

El PP se desmarca de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresa fabricante de la

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Pedro Delgado carga contra Pedro

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”