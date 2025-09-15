Consell y PP replican a Sánchez sobre el desvío de fondos: "Es el primero que concede beneficios al separatismo catalán"

El Consell y el PP han replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras acusar este a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de desviar los fondos de financiación autonómica extra "para beneficiar a unos pocos privilegiados", que él es "el primero que concede beneficios al separatismo catalán". "Ahí sí que se están desviando", han sostenido desde el ejecutivo valenciano.

Así lo han manifestado después de que el presidente del Gobierno haya puesto este lunes como ejemplo a Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana, todas ellas gobernadas por el PP, para acusar a este partido de desviar los 300.000 millones de euros de financiación autonómica extra de la Administración General del Estado "para beneficiar a unos pocos privilegiados; a los mismos, por cierto, que financian sus campañas, sus plataformas propagandísticas o que contratan a sus familiares".

De un lado, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en declaraciones remitidas a los medios por su departamento, ha manifestado no entender cómo Sánchez "se atreve a decir que la Generalitat Valenciana está desmantelando los servicios y el Estado de bienestar porque estamos beneficiando a unos pocos privilegiados".

Todo ello, ha replicado al líder del Ejecutivo central, "cuando su Gobierno y él en primera persona es el primero que está concediendo beneficios al separatismo catalán". "Ahí sí que se están desviando fondos, no como dice que nosotros desviamos fondos para algunos privilegiados", ha sostenido.

Según Merino, "Pedro Sánchez es el que está desviando fondos al separatismo catalán para beneficiar al independentismo catalán y, en última instancia, beneficiarse él manteniéndose en el poder". "Por lo tanto, el insulto, el agravio y el desvío de fondos está en Pedro Sánchez, en su gobierno", ha recalcado, al tiempo que ha exigido al presidente del Gobierno que deje de tratar a la Comunidad Valenciana como una región "de segunda".

"ES EL ÚNICO QUE ESTÁ DESMANTELANDO EL ESTADO"

Por otra parte, el portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha lamentado que Sánchez "venga ahora a dar lecciones a la Comunitat Valenciana sobre desmantelar el Estado del bienestar cuando él es el único que está desmantelando el Estado de todos los españoles para dárselo a Cataluña y País Vasco". "Es indignante y vergonzoso que continúe al frente de un país en el que no cree", ha sostenido.

En un comunicado, Pastor ha subrayado que la quita de la deuda por parte del Gobierno es "un chantaje para mantenerse en el sillón a cambio de pactos con los separatistas". Esta fórmula, ha indicado, "no generaría recursos adicionales para destinar a sanidad, educación o servicios sociales que merecen nuestros ciudadanos", sino que es "una nueva burla hacia los valencianos que seguimos asfixiados e infrafinanciados mientras se nos niega la reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación transitorio y el extra FLA en el peor momento de nuestra historia".

Para el diputado del PP, "lo que sí debilita y socava el Estado de bienestar es la falta de una financiación justa a la que nos somete el presidente a los valencianos". "Sánchez lleva ocho años prometiendo una financiación autonómica que nunca llega y mientras castiga a los valencianos dejándonos como la comunidad peor financiada de España", ha criticado.

A su juicio, el presidente del Gobierno "es un cínico quien habla de regalos y cesiones el que ha regalado amnistías, indultos, quitas de deuda, versiones de la memoria histórica y un montón de cosas más a los que quieren romper España, y solo por mantenerse en el Gobierno". "La Moncloa regala el dinero de los valencianos y de todos los españoles a cambio de un puñado de votos", ha remarcado.

Para el diputado 'popular', "desde ese cinismo que siempre le ha caracterizado, insulta a la Comunidad Valenciana con acusaciones falsas que solo buscan tapar sus cesiones a los independentistas y su propia incapacidad".

"Nosotros hemos aprobado unos presupuestos para 2025 en los que reforzamos los servicios públicos y la atención social, entre lo que destaca sanidad, educación o servicios sociales. En resumen, el gasto social equivale al 81,5% del total del presupuesto no financiero. 1.100 millones más para gasto social. Y todo eso sin la ayuda de Sánchez, que nos ha dejado solos", ha zanjado.