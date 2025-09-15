Espana agencias

Concluyen los trabajos de exhumación de los restos de seis víctimas del franquismo en la fosa de Carcéu (Asturias)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los trabajos llevados a cabo en la fosa del cementerio de Carcéu, en Valdés, han concluido con éxito este lunes tras la localización, por parte del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, de los restos mortales de seis víctimas del franquismo.

Las labores de exhumación desarrolladas por este equipo de arqueólogos, en virtud de un convenio entre la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, se centraban en la recuperación de los restos de seis jóvenes de Tineo y Salas, ejecutados en 1936.

El consejero, Ovidio Zapico, visitó la localidad valdesana para presenciar, junto con la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, el levantamiento de los restos óseos, una vez se ha contado con la autorización judicial pertinente.

Los trabajos de exhumación se centraban en la búsqueda de los cuerpos de seis jóvenes. Tres de ellos eran de Ovés, en Salas: Francisco González Prado, de 17 años; Bernabé Fernández Alonso y Francisco García Rodríguez. Otros tres procedían de Brañalonga, en Tineo: Darío Peláez Cuervo, de 21 años; Fernando González Peláez, también de 21 años, y Julio González Peláez, de 19.

Los asesinados formaban parte de una banda de música de esta última localidad que iba a tocar a Luarca cuando fueron detenidos en La Espina y, posteriormente, ejecutados en Fervienza, en el concejo valdesano. El enterrador de la zona fue el encargado de trasladar los cuerpos y arrojarlos a la fosa de Carcéu.

También se han acercado al cementerio José Antonio González, que en el momento del asesinato de su hermano Francisco tenía nueve años; así como las sobrinas de Fernando y Julio.

Ahora, el próximo paso consistirá en identificar los restos en un laboratorio homologado, un proceso muy complicado por el enorme deterioro que presentan los cuerpos.

El consejero ha manifestado su "satisfacción" porque con esta exhumación se avanza "en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación". También ha confiado en que sea posible identificar, mediante ADN, a las víctimas.

INSENSIBILIDAD DEL PP ASTURIANO

Por otra parte, Zapico se mostró muy crítico con la postura del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo por secundar las palabras del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, quién animó en un acto político a "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos del Gobierno".

"Viendo aquí al hermano de una de las víctimas o a las sobrinas de otros dos jóvenes asesinados, ¿cómo no van a indignar al Gobierno de Asturias estas palabras de un dirigente nacional del PP y la insensibilidad demostrada por este partido en Asturias, que lamentablemente perdió la oportunidad de pedir disculpas y desmarcarse de esa desafortunada declaración", indicó el consejero. "Asturias, con tantísimas fosas, tantísimos desaparecidos aún, no merece ese tipo de expresiones", añadió.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sira Rego defiende "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de una educación feminista"

Sira Rego defiende "convertir la

Ibarrola (UPN) dice que Chivite "no puede permanecer un solo minuto más" en el Gobierno tras el informe Anticorrupción

Ibarrola (UPN) dice que Chivite

Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Tellado dice que las protestas

Tellado cree que PNV "ha envejecido mal", es "una copia de Bildu" y el PP la "alternativa real de Gobierno" en Euskadi

Tellado cree que PNV "ha

Consell y PP replican a Sánchez sobre el desvío de fondos: "Es el primero que concede beneficios al separatismo catalán"

Consell y PP replican a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresa fabricante de la

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Pedro Delgado carga contra Pedro

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”