Ayuso tilda de "infame" al delegado por desplegar un dispositivo en La Vuelta igual al de "un domingo cualquiera"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "infame e impresentable" al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien, a su juicio, desplegó un dispositivo de seguridad para La Vuelta similar al de "un domingo cualquiera", pese a las protestas propalestinas previstas.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la jefa del Ejecutivo autonómico ha afirmado que "no había muchos" manifestantes pero ha reprochado que se desplegara un dispositivo de seguridad "de en torno a 1.500 personas, que es lo que se deja en cada partido de fútbol un domingo cualquiera", además de afear que el delegado se dedique a "abandonar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"No eran tantos manifestantes, lo que pasa es que estaban muy apiñados en las fotos y en los lugares oportunos. Eso al final hizo que los ciclistas pidieran, oye, vamos a parar, porque ya los manifestantes contra los propios ciclistas, y los ciclistas diciendo, pero ¿de qué van? ¿Y qué imagen damos? Pero luego lo de los niños corriendo", ha lamentado la presidenta.

La presidenta ha reivindicado que especialmente el turismo en Madrid en primavera y otoño es "excepcional" con gente que viene "de todos los rincones" y buena temperatura, donde un domingo es "una maravilla", pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no lo puede soportar".

"Y el problema es que ahora van a ir a por la Fórmula 1, lo están intentando con el Mad Cool... Pero si a eso le añades la soledad a la que nos han sometido, con la energía nuclear, con los impuestos estratosféricos aberrantes que tenemos contra cualquier empresa, contra clase media, a esto le añades también la ruptura con las democracias liberales, algún día echaríamos en falta a Israel, cuando tengamos un problema de islamización masiva en Europa, nos arrepentiremos de esto", ha subrayado Díaz Ayuso.

EuropaPress

