Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de "reventar la Vuelta" y utilizar a los niños palestinos como "escudos electorales"

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "reventar" la Vuelta Ciclista a España, cuya etapa final tuvo que suspenderse este domingo por las protestas contra las matanzas en Gaza, y de utilizar a los niños palestinos como "escudos electorales".

Así lo ha dicho durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea que se ha reunido este lunes en la Cámara Baja, al hilo de debate de una iniciativa de Vox sobre el Cártel de los Soles.

Según Álvarez de Toledo, Sánchez "utiliza" el asunto de Palestina "obscenamente por su interés personal, egoísta y inconfesable" con el fin de "desviar la atención del cóctel de corrupción, prostitución, claudicación y parálisis" que, a su juicio, afecta a su Gobierno.

La diputada 'popular' ha asegurado que el presidente español busca "polarizar al país y movilizar a una izquierda alicaída", que "no le importan los Derechos Humanos, sólo su poder" y que, mientras "exige" que se llame genocidio a la "matanza" de Gaza", se niega a llamar dictadura al régimen de Venezuela liderada por Nicolás Maduro, que "lleva décadas secuestrando, torturando y matando a ciudadanos inocentes".

De su lado, el senador socialista Rafael Lemus Rubiales ha preguntado a Vox y al PP si ataques como los sufridos por los organizadores propalestinos de Flotilla de la libertad "se podrían denominar un acto de defensa o simplemente es terrorismo".