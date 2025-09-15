Espana agencias

Alegría reprueba a "cinco o diez" violentos en La Vuelta y pide excluir a Israel de la Euroliga de baloncesto

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reprobado a la minoría de "cinco o diez" personas que este domingo protestaron de forma violenta durante la última etapa de La Vuelta Ciclista a España junto a otros "miles" de ciudadanos que alzaron la voz contra Israel, un país que ha pedido que sea excluido de la Euroliga de baloncesto.

En una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, recogida por Europa Press, Alegría ha pedido a los organismos deportivos internacionales que salgan de la "equidistancia" frente al "genocidio" del pueblo palestino a manos de Israel, algo que cree que va a "perseguir" al PP de Alberto Núñez Feijóo.

"Ayer terminamos La Vuelta, pero próximamente vamos a empezar con la Euroliga y ahí participan, por ahora, dos equipos israelíes; evidentemente, se tienen que tomar decisiones, los organismos internacionales no pueden vivir ajenos a este clamor popular en contra del genocidio en Gaza", ha expuesto.

Para Alegría, "el silencio no puede ser ninguna respuesta". "Y quien pensara que la ciudadanía española iba a encapsular el genocidio bajo un paraguas de silencio y equidistancia es porque no conocen a la sociedad española", ha indicado.

La ministra portavoz ha señalado que el Gobierno "reprueba" las actitudes de unos cuantos violentos, "de cinco o de diez que han actuado en este acto deportivo --en referencia a La Vuelta-- como suelen hacerlo en distintos eventos".

"Ahora bien, esa minoría no representa en absoluto esa mayoría de ciudadanos, de miles y miles de ciudadanos que se han manifestado desde el primer día que empezó La Vuelta y que solamente han lanzado un grito claro y solidario en contra del genocidio de Gaza", ha terciado.

