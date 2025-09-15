Alegría dice que el "clamor popular" mostrado en la Vuelta "no puede ser ignorado" por los organismos internacionales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha calificado las protestas propalestinas que provocaron este domingo la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid como "clamor popular solidario" en apoyo al pueblo palestino, y ha asegurado que esto "no puede ser ignorado por quienes tienen que tomar decisiones".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la XXXV Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Campo de Borja, en la localidad zaragozana de Ainzón, la también líder de los socialistas aragoneses ha recordado que, tras la invasión de la Federación Rusia a Ucrania, se impidió la participación de equipos rusos en las competiciones internacionales, por lo que ahora se debería actuar "con la misma vara de medir" frente al "genocidio" de Israel en Gaza.

En este sentido, ha avanzado que, en el ámbito deportivo, en los próximos meses comenzará la Euroliga de baloncesto, en la que está prevista la participación de dos equipos israelíes. Por ello, ha dicho que es importante que, ante este "clamor popular", los organismos internacionales "no pueden actuar con absoluta indiferencia".

Además, Alegría ha expuesto que hay "precedentes claros", por ejemplo, en el caso ruso, ya que sus deportistas, cuando participan en competiciones internacionales, "lo hacen a título individual, con bandera neutral y sin himno".

RECONOCIMIENTO A POLICÍAS, DEPORTISTAS Y MANIFESTANTES

La ministra de Deportes ha comenzado mostrando su "respeto y reconocimiento" a los 22 agentes policiales que resultaron heridos leves durante los disturbios de este domingo en Madrid, así como a todo el dispositivo que ha velado por la seguridad de deportistas y aficionados desde el inicio de la competición ciclista.

No obstante, ha extendido dicho reconocimiento a todos "aquellos ciudadanos que pacíficamente se han manifestado en contra del genocidio de Gaza" y ha lanzado la siguiente reflexión: "el deporte ni puede ni debe ser una isla ajena de lo que está pasando en el mundo".

Tras "rechazar" y "repudiar" cualquier gesto violento, como ha recordado que "por desgracia" se suelen ver en otras competiciones deportivas, Alegría ha constatado que lo que ha sucedido en España en los últimos días es "una movilización muy masiva de miles y miles de ciudadanos en contra de ese genocidio".

Sobre la decisión de suspender esa última etapa de la Vuelta, ha indicado que el organismo competente para ello es Unipublic, la entidad privada que organiza la prueba ciclista. En todo caso, ha remarcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en Madrid como en las etapas previas, "desde el primer momento han intentado conciliar la seguridad de los deportistas" y también la de los "miles de ciudadanos que, pacíficamente, se han ido manifestando en contra del genocidio que se está cometiendo en Gaza".

Del mismo modo, ha considerado "profundamente injusto y absolutamente irreal" que se intente "confundir o manchar ese grito solidario" con la "actitud violenta que han manifestado cuatro, cinco o diez".