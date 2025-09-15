Espana agencias

Adelante ve "ejemplo de dignidad" las protestas en la Vuelta: "Sánchez no tiene control sobre el movimiento palestino"

Por Newsroom Infobae

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apoyado este lunes las protestas que llevaron a cancelar la etapa final de La Vuelta Ciclista a España en Madrid como un "ejemplo de dignidad" y ha rechazado que su desarrollo se debe a que hayan sido alentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no tiene ningún control sobre el movimiento palestino".

García se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la suspensión de la etapa final de la Vuelta con cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta a su paso por Madrid, en una actuación que se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos.

"Lo que pasó ayer y en realidad ha pasado en todas las etapas de la Vuelta me parece un ejemplo de dignidad, que demuestra que el pueblo, la gente normal y corriente, es mucho mejor que los políticos y que nuestros gobernantes", ha asegurado el portavoz de Adelante, que ha subrayado que el "genocidio" que se está viviendo en Gaza "es algo que ya reconoce todo el mundo, excepto una minoría de dirigentes políticos en algunos países".

Tras declarar "seguidor del ciclismo", García ha considerado "fundamental que no se permitan determinadas acciones que hace el Estado de Israel para lavar la cara como por ejemplo financiar un equipo ciclista" y ha defendido que "lo que se pidió desde el principio era que la Unión Ciclista Internacional y la Vuelta actuase igual que se hizo con los equipos rusos, y no se hizo". "El foco no podemos ponerlo en una manifestación o en una valla rota, tenemos que ponerlo en 70.000 personas asesinadas", ha recalcado.

Preguntado por el hecho de que PP y Vox acusen al presidente del Gobierno de haber "alentado la violencia" en las protestas de la Vuelta, el portavoz de Adelante ha querido dejar claro que "Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de control sobre el movimiento palestino, se lo digo con conocimiento de causa". A su juicio, "el Gobierno de Pedro Sánchez simplemente se ha sumado a un movimiento que excede a los partidos políticos, que va mucho más allá, y que lleva desde hace años denunciando que esto es un genocidio".

"Estamos asistiendo al exterminio de un pueblo en directo y poner el foco en que se rompieron tres vallas me parece que es thacerle un favor a genocidas como Netanyahu", ha añadido García, que ha insistido en que "Pedro Sánchez simplemente se ha sumado a las movilizaciones porque le puede convenir, pero el movimiento va mucho más allá de Pedro Sánchez y del PSOE y lleva años denunciando algo que es de sentido común, que se está exterminando al pueblo palestino por parte del Estado de Israel".

