Espana agencias

Sumar dirigirá por primera vez en la legislatura una pregunta a un ministro del PSOE en el Pleno del Congreso

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sumar dirigirá por primera vez este miércoles una pregunta oral al Gobierno del que forma parte en la sesión de control del Congreso y lo hará a través del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que quiere que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, valore la temporada turística.

Ibáñez siempre ha trasladado su preocupación por el impacto del turismo masivo en el comercio de proximidad, la contaminación o el encarecimiento de la vivienda, temas que podrá sacar a colación en su debate con el ministro catalán.

Se da la circunstancia que el diputado de Compromís que continúa dentro del grupo de Sumar interpelará a un ministro del Gobierno de coalición tras la salida de su compañera de formación, Àgueda Micó, al Grupo Mixto.

Micó abandonó el grupo plurinacional antes del verano, en protesta por la negativa de Sumar a incluir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su lista de comparecientes para la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre.

La diputada valenciana, de la corriente mayoritaria de Més, explicó entonces que Compromís reclamaba plena autonomía dentro de Sumar, destacando por ejemplo la capacidad para interpelar al Gobierno en el Congreso y libertad de voto en las cuestiones de estricta referencia a la Comunidad Valenciana.

HA IDO AUMENTANDO SU PRESENCIA PÚBLICA

Desde el grupo parlamentario explicaron en su día que esa autonomía estaba garantizada dentro de Sumar y ofrecieron una sería de fórmulas para atar su continuidad, pero al final las negociaciones fracasaron y se produjo la ruptura.

En contraposición a su correligionaria, Ibáñez, que forma parte de Iniciativa, se desmarcó de ese movimiento y optó por seguir en Sumar, respetando la alianza electoral suscrita para las elecciones generales del 23J.

Tras esta división interna en Compromís, Ibáñez ha elevado su presencia pública al comparecer habitualmente en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, dado que ha reemplazado a Micó en la terna de portavoces adjuntos de Sumar. También estará presente en la comisión de investigación sobre la dana en la Comunidad Valenciana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez "reconoce a los deportistas" de La Vuelta pero "admira" al "pueblo que se moviliza por una causa justa"

Sánchez "reconoce a los deportistas"

La izquierda alternativa encara las elecciones andaluzas a velocidad asimétrica: IU acelera y Podemos mantiene calma

La izquierda alternativa encara las

Feijóo decide plantar cara a un Vox en pleno ascenso pese al recelo de algunos sectores del PP

Feijóo decide plantar cara a

Sánchez afrontará en el Congreso preguntas sobre la estabilidad del Ejecutivo tras el revés con las 37,5 horas

Sánchez afrontará en el Congreso

Sumar diagnostica que el revés de la reducción de jornada activará una movilización social que les permitirá rearmarse

Sumar diagnostica que el revés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se blinda ante las

Madrid se blinda ante las protestas propalestinas de La Vuelta Ciclista

Absuelta una técnico de laboratorio acusada de acceder al historial médico de una compañera al no poderse demostrar que fuera ella la autora del delito

Ratas en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas: JUCIL denuncia “el entorno insalubre” en el que tienen que trabajar los agentes de la Guardia Civil

Muere un hombre en la explosión en el bar en Vallecas: los Bomberos encuentran el cuerpo sin vida bajo los escombros

Europa refuerza la frontera con Rusia con el foco en el flanco oriental: cazas, buques y un muro de drones para plantar cara a Putin

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 14 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Cada vez es más difícil reparar los Airbus A380, el avión civil de dos pisos más grande del mundo: su revisión requiere 60.000 horas de trabajo

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao