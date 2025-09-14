Sumar dirigirá por primera vez en la legislatura una pregunta a un ministro del PSOE en el Pleno del Congreso

Sumar dirigirá por primera vez este miércoles una pregunta oral al Gobierno del que forma parte en la sesión de control del Congreso y lo hará a través del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que quiere que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, valore la temporada turística.

Ibáñez siempre ha trasladado su preocupación por el impacto del turismo masivo en el comercio de proximidad, la contaminación o el encarecimiento de la vivienda, temas que podrá sacar a colación en su debate con el ministro catalán.

Se da la circunstancia que el diputado de Compromís que continúa dentro del grupo de Sumar interpelará a un ministro del Gobierno de coalición tras la salida de su compañera de formación, Àgueda Micó, al Grupo Mixto.

Micó abandonó el grupo plurinacional antes del verano, en protesta por la negativa de Sumar a incluir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su lista de comparecientes para la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre.

La diputada valenciana, de la corriente mayoritaria de Més, explicó entonces que Compromís reclamaba plena autonomía dentro de Sumar, destacando por ejemplo la capacidad para interpelar al Gobierno en el Congreso y libertad de voto en las cuestiones de estricta referencia a la Comunidad Valenciana.

HA IDO AUMENTANDO SU PRESENCIA PÚBLICA

Desde el grupo parlamentario explicaron en su día que esa autonomía estaba garantizada dentro de Sumar y ofrecieron una sería de fórmulas para atar su continuidad, pero al final las negociaciones fracasaron y se produjo la ruptura.

En contraposición a su correligionaria, Ibáñez, que forma parte de Iniciativa, se desmarcó de ese movimiento y optó por seguir en Sumar, respetando la alianza electoral suscrita para las elecciones generales del 23J.

Tras esta división interna en Compromís, Ibáñez ha elevado su presencia pública al comparecer habitualmente en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, dado que ha reemplazado a Micó en la terna de portavoces adjuntos de Sumar. También estará presente en la comisión de investigación sobre la dana en la Comunidad Valenciana.