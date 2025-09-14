Espana agencias

Sumar agradece las protestas propalestinas para que "finalice el genocidio" frente a la "pasividad" de la Unión Europea

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, integrado en Sumar, ha defendido este domingo a "la sociedad española" que "ha salido a las calles" para participar en las protestas propalestinas "ante la pasividad de la comunidad internacional, de instituciones como la Unión Europea y de muchos gobiernos".

"Agradecer a toda la sociedad española que ha salido a las calles de forma espontánea manifestando su solidaridad y exigiendo que finalice el genocidio, la limpieza étnica, el incumplimiento por parte de Israel de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y el exterminio del derecho internacional que está cometiendo sistemáticamente Israel", ha expresado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

Unas movilizaciones frente a las que se ha mostrado "tremendamente orgulloso". "Es la ciudadanía española la que está manteniendo alta la dignidad de la humanidad y la solidaridad con este hecho inaceptable, el peor genocidio que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, solo que, además, retransmitido en directo. Nadie puede decir que no sabe lo que estaba ocurriendo", ha aseverado.

En este sentido, ha calificado de "inaceptable" las "comparaciones y miles de justificaciones de la derecha, del Partido Popular y de Vox" para "no llamar a las cosas por su nombre": "Esto no es una cuestión de política, no es una cuestión de simpatías, es una cuestión de humanidad, de dignidad y de respeto del derecho internacional. Y quienes no alzan su voz con claridad, quienes buscan todo tipo de excusas para no decir que Israel está cometiendo un genocidio, han perdido todo vestigio de humanidad y de ética".

Asimismo, ha manifestado su "satisfacción" por lo que se ha avanzado y porque "el Gobierno español sea uno de los gobiernos de Europa más avanzados", si bien ha puntualizado que este ha actuado "tarde".

"INSUFICIENTES" LAS NUEVE MEDIDAS DE SÁNCHEZ

En la misma línea, la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha señalado que las nueve medidas anunciadas por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina" son "contundentes" pero "insuficientes", y ha exigido "responsabilidad" y "altura de miras".

"Volvemos a ver cómo la ciudadanía está por delante de las instituciones, está por delante en su compromiso, está por delante en exigir una postura firme contra esta barbarie y está por delante en poner su cuerpo para decir que no podemos consentir que sigan asesinando a miles de personas delante de nuestras narices (...) La Vuelta Ciclista a España la ha ganado Palestina", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso reprocha a Sánchez echar "fuego" sobre Vuelta: "Tiene que llamar a convivencia o por lo menos no azuzar más"

Ayuso reprocha a Sánchez echar

Más Madrid despliega una lona en Sol en apoyo a Gaza: "Sí, es un genocidio. Palestina libre"

Más Madrid despliega una lona

El delegado del Gobierno en Madrid cree que se pueden compatibilizar "de manera pacífica" la Vuelta y las protestas

El delegado del Gobierno en

El PP dice que la Diada fue menos multitudinaria porque "la gente entiende" que Sánchez es el "primer líder del procés"

El PP dice que la

Feijóo tilda de "lamentable" la situación política actual: "El ruido impide hablar de cualquier cosa"

Feijóo tilda de "lamentable" la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Graves incidentes en el final

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

ECONOMÍA

Adiós a los Van Gogh

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao