Sumar agradece las protestas propalestinas para que "finalice el genocidio" frente a la "pasividad" de la Unión Europea

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, integrado en Sumar, ha defendido este domingo a "la sociedad española" que "ha salido a las calles" para participar en las protestas propalestinas "ante la pasividad de la comunidad internacional, de instituciones como la Unión Europea y de muchos gobiernos".

"Agradecer a toda la sociedad española que ha salido a las calles de forma espontánea manifestando su solidaridad y exigiendo que finalice el genocidio, la limpieza étnica, el incumplimiento por parte de Israel de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y el exterminio del derecho internacional que está cometiendo sistemáticamente Israel", ha expresado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

Unas movilizaciones frente a las que se ha mostrado "tremendamente orgulloso". "Es la ciudadanía española la que está manteniendo alta la dignidad de la humanidad y la solidaridad con este hecho inaceptable, el peor genocidio que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, solo que, además, retransmitido en directo. Nadie puede decir que no sabe lo que estaba ocurriendo", ha aseverado.

En este sentido, ha calificado de "inaceptable" las "comparaciones y miles de justificaciones de la derecha, del Partido Popular y de Vox" para "no llamar a las cosas por su nombre": "Esto no es una cuestión de política, no es una cuestión de simpatías, es una cuestión de humanidad, de dignidad y de respeto del derecho internacional. Y quienes no alzan su voz con claridad, quienes buscan todo tipo de excusas para no decir que Israel está cometiendo un genocidio, han perdido todo vestigio de humanidad y de ética".

Asimismo, ha manifestado su "satisfacción" por lo que se ha avanzado y porque "el Gobierno español sea uno de los gobiernos de Europa más avanzados", si bien ha puntualizado que este ha actuado "tarde".

"INSUFICIENTES" LAS NUEVE MEDIDAS DE SÁNCHEZ

En la misma línea, la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha señalado que las nueve medidas anunciadas por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina" son "contundentes" pero "insuficientes", y ha exigido "responsabilidad" y "altura de miras".

"Volvemos a ver cómo la ciudadanía está por delante de las instituciones, está por delante en su compromiso, está por delante en exigir una postura firme contra esta barbarie y está por delante en poner su cuerpo para decir que no podemos consentir que sigan asesinando a miles de personas delante de nuestras narices (...) La Vuelta Ciclista a España la ha ganado Palestina", ha sentenciado.