Espana agencias

Sira Rego, ministra de Juventud, tras la cancelación de la última etapa de la Vuelta: "Tenemos que estar orgullosos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha asegurado que "tenemos que estar orgullosos" tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Madrid debido a las protestas propalestinas.

"Las protestas en Madrid son fiel reflejo de una movilización de país que durante toda la Vuelta ha dado ejemplo para el mundo. Tenemos que estar orgullosos", ha señalado la ministra a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la organización de la competición haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El sindicato policial SUP acusa a Sánchez de "alimentar la protesta" contra la Vuelta

El sindicato policial SUP acusa

Dos detenidos en las protestas propalestinas de La Vuelta, en una jornada que la Delegación describe "sin incidentes"

Dos detenidos en las protestas

El sindicato Jupol critica a "los responsables políticos que han hecho un llamamiento a las protestas" de la Vuelta

El sindicato Jupol critica a

Óscar López reivindica "llamada a la conciencia internacional" en La Vuelta y pide "serenidad" para que no se "empañe"

Óscar López reivindica "llamada a

Maroto (PSOE) condena todo acto violento, acusa a Almeida de "incenciar" con sus palabras y le exige responsabilidad

Maroto (PSOE) condena todo acto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La interrupción de la Vuelta

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

Feijóo e Israel señalan al Ejecutivo socialista tras la interrupción de la Vuelta: “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”

Los manifestantes que han neutralizado el final de la Vuelta en Madrid: “Por lo menos que salga en los telediarios de todo el mundo”

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

Precio de la luz sube este 15 de septiembre: estas serán las horas más caras y más baratas del día

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao