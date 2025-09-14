Espana agencias

Sindicato de Policía exige la condena de quienes "han creado el caldo de cultivo perfecto" para "boicotear" la Vuelta

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido una "condena inmediata y sin paliativos" de aquellos que "desde la más absoluta irresponsabilidad han creado el caldo de cultivo perfecto" para "boicotear" el final de la Vuelta Ciclista a España, que ha sido cancelada debido a las manifestaciones propalestinas en diferentes puntos del centro de Madrid.

Así, el sindicato policial denuncia en un comunicado que "grupos de radicales han acabado llevando la dictadura de la violencia a las calles del centro de Madrid en la etapa final de la Vuelta Ciclista, protagonizando desórdenes y altercados durante los que se ha producido el lanzamiento de objetos contundentes contra los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que formaban parte del dispositivo de protección de la prueba".

Han asegurado que la "agresividad" de los manifestantes ha puesto en peligro "a la mayoría pacífica de ciudadanos que formaban parte de la Vuelta.

"Especialmente lamentable ha sido el bochornoso espectáculo protagonizado por determinados líderes políticos que llevan días buscando una imagen de confrontación con policías o guardias civiles que forman parte del dispositivo de protección de la prueba ciclista", han añadido.

De hecho, ha explicado que "hoy mismo, una de las responsables del partido Unidas Podemos ha llegado a acusar a nuestros compañeros de impedir el paso de personas a determinadas zonas del recorrido en la capital por 'llevar cosas de izquierdas', en un nuevo ejemplo de hasta qué punto alguien puede estar obsesionada con el trabajo policial que pretende garantizar la seguridad de todos".

En este sentido, han exigido a todos los partidos políticos "que han venido animando, exaltando y apoyando" los actos de protesta contra la Vuelta ciclista que muestren "su más rotunda condena a los actos de violencia".

"Todo llamamiento a cualquier protesta debe ir acompañado de una apuesta inequívoca por la ausencia de violencia", han concluido el comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso critica la "kale borroka alentada por Sánchez y sus ministros" que ha cancelado La Vuelta: "Esto no es Madrid"

Ayuso critica la "kale borroka

Óscar López dice que lo siente por La Vuelta pero "más" por los "miles" de palestinos "que están siendo masacrados"

Óscar López dice que lo

Serrano (PP), en contra del "terrorismo callejero de la peor calaña patrocinado" por el PSOE, Sánchez y el delegado

Serrano (PP), en contra del

Sira Rego denuncia que la UE llega "tarde y mal" con Gaza y exige llamar "las cosas por su nombre": "Es un genocidio"

Sira Rego denuncia que la

Óscar López afirma que lo siente por La Vuelta, pero "más" por los "miles" de palestinos "que están siendo masacrados"

Óscar López afirma que lo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo e Israel señalan a

Feijóo e Israel señalan a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta: “Han permitido un ridículo internacional televisado en todo mundo”

Los manifestantes que han neutralizado el final de la Vuelta en Madrid: “Por lo menos que salga en los telediarios de todo el mundo”

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

ECONOMÍA

Precio de la luz sube

Precio de la luz sube este 15 de septiembre: estas serán las horas más caras y más baratas del día

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao