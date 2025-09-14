Espana agencias

Serrano (PP) acusa al delegado y "la extrema izquierda" de poner "en tela de juicio" la imagen de Madrid con la Vuelta

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que "la extrema izquierda, con la complacencia del delegado" está poniendo "en tela de juicio" la imagen de España y de la región con la Vuelta Ciclista.

Así lo ha trasladado en su visita a las fiestas locales de Móstoles en las que ha asegurado que Madrid es "libertad respeto y convivencia" y no lo que "ocurrió ayer" en la Vuelta.

"Tras el mensaje del delegado del Gobierno visitando el dispositivo de seguridad, hemos visto que no ha funcionado y que ha habido intentos impresentables para intentar agredir e interrumpir el paso de los ciclistas poniendo en riesgo su vida", ha espetado.

Es por ello ha mostrado su "indignación" ante la ausencia de "condena firme" por parte del delegado del Gobierno ante lo ocurrido en la primera etapa en Madrid y espera que "no se vuelva a repetir" en la última esta tarde.

Asimismo, ha reconocido el "enorme y extraordinario esfuerzo" que a sus ojos están haciendo los Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local que "allí donde el PP tiene responsabilidad ha puesto a disposición de la delegación del Gobierno todos nuestros dispositivos para garantizar la seguridad".

Ha destacado la labor de los regidores 'populares' que tras conseguir alcaldías en manos socialistas han ido "recuperando una tradición que era demandada" por los vecnios, en referencia a la tauromaquia, y ha incidido en el caso de Móstoles.

"No solo hemos recuperado tradiciones. También impulso, vitalidad, el estar en el mapa no sólo por las malas noticias de corrupción del equipo anterior, sino por nuevas inversiones de la Comunidad de Madrid y nuevos proyectos que está poniendo en marcha el alcalde Manuel Bautista para que Móstoles recupere esa pujanza y ese protagonismo que nunca ha debido dejar de tener como ciudad más importante de la región, después de la capital", ha planteado Alfonso Serrano.

Frente a ello ha situado a una izquierda que "está echada al monte totalmente", que no busca "hablar de lo importante", poniendo como ejemplo de ello el Debate sobre el Estado de la Región donde "por no hablar de las cosas que se están haciendo en Madrid, solo le queda hablar de Gaza, de Palestina y de Israel".

