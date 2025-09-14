Espana agencias

Sánchez "reconoce a los deportistas" de La Vuelta pero "admira" al "pueblo que se moviliza por una causa justa"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado que este domingo termina la Vuelta Ciclista a España y ha manifestado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Asimismo, ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada". "Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha añadido.

Igualmente, ha mostrado su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español".

