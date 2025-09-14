Sánchez exigirá a las plataformas eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales para pasar a alquileres permanentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

En un mitin en Málaga, ha defendido que "eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones", asegurando además que están "desarrollando una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia".

Así, ha argumentado que el PSOE, con él en el Gobierno, ha aprobado "por primera vez en los más de 40 años de la historia de la democracia, la ley de vivienda, que permite no solamente a los propietarios de viviendas sino también a las comunidades autónomas ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda, para construir vivienda oficial y vivienda protegida para los jóvenes". "Eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado.

Sánchez ha explicado que con el Registro Único de Arrendamientos quería "poner orden en el desorden que existía hasta entonces de las viviendas y los apartamentos turísticos, lo que son los alquileres turísticos", porque, según ha argumentado, "eso encarece el precio del alquiler y además reduce la oferta y por tanto hay mucha gente, no solamente jóvenes sino también muchas familias, que no pueden acceder".

En este sentido, ha añadido que después de haber recibido toda la información de este Registro Único de Arrendamientos han detectado "miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales", por lo que van a revocar 53.000 viviendas "para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes, para la gente joven y las familias de nuestro país".

GOBIERNO PARA TODOS Y CRÍTICAS A FEIJÓO

El presidente del Gobierno ha defendido así que el PSOE "gobierna para todos" frente a un PP que "lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha y plantear siempre políticas contrarias a la gente". "Solo insultan, no solamente practican la mala política porque están carentes de propuestas, sino que lo único en lo que están es en demoler todo aquello que hemos levantado durante estos últimos siete años con muchísimo esfuerzo después de la crisis financiera y su resaca", ha afirmado Sánchez.

"No solamente practican esa mala política, sino que practican la mala educación, pero van a tener que esperar hasta el 2027, y todos los años que vengan después, gracias a la confianza de los españoles en el PSOE, porque "hay que recordarle a esta derecha faltona que el permiso para gobernar nos los da la gente con su voto, no las amenazas ni los insultos de la derecha y la ultraderecha", ha añadido Pedro Sánchez, que ha manifestado que "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal y lo único que hacen es votar en contra del interés general, de la mayoría social de este país".

Así, ha recordado que "votaron en contra de la reforma laboral, que ha traído una estabilidad y una dignidad a las condiciones laborales y a la sociedad, en contra del impuesto a la banca, del impuesto a las grandes fortunas o de la reducción de la jornada laboral". "Montoro cuando estaba en la oposición dijo aquello de que se hunda España que ya vendremos nosotros para levantarla y su estrategia sigue siendo la misma", ha asegurado.

A partir de ahí, tras afirmar que "la realidad es la que es" y que "cuantos mayores son los éxitos de la economía y del Gobierno de España y el conjunto del país mayores son los insultos y los gritos de esta derecha y ultraderecha", Pedro Sánchez ha repasado logros del Gobierno, como que "esta misma semana una de las principales agencias de calificación de rating mundiales lo que ha hecho ha sido elevar el grado y, por tanto, la solvencia de la deuda española", como "una prueba más de lo bien que está funcionando la economía española".

Además, ha señalado "España representa el 40% del crecimiento económico de la zona euro y tiene 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo nunca visto" porque "estamos reduciendo la tasa de paro". "Los insultos no reducen las listas de espera en la sanidad pública, ni resuelven el problema de la vivienda de los jóvenes, por eso decimos que si la derecha y la ultraderecha deciden insultar, allá ellos, nosotros optamos por gobernar".