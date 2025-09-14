Sánchez dice que Juanma Moreno "parece una persona muy de derechas" y lo ve "desganado y sin proyecto"

Espana agencias

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado la figura de la ministra de Hacienda y candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, criticando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, del que ha dicho que no lo conoce mucho "pero parece una persona muy de derechas", así como que lo ve "desganado y sin proyecto".

En un mitin en Málaga, ha comenzado su defensa por Montero como candidata ensalzando su elección para ello, en contra de "muchos medios de comunicación conservadores que decían que lo que quería era poner a distintos ministros en sus territorios, como si fuera contrario a las bases de esos territorios el que eligieran a esos candidatos".

En este sentido, tras ensalzar también la elección de otros ministros como Pilar Alegría, Diana Morán u Óscar López, que cuentan con su "admiración y reconocimiento", ha asegurado que "a alguien que realmente me va a costar, aunque será presidenta de la Junta de Andalucía, pero la voy a echar mucho de menos como vicepresidenta primera del gobierno es a María Jesús Montero".

