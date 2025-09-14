Espana agencias

PSOE responde a Feijóo que las protestas propalestinas "honran" a España: "Esta carta indigna le perseguirá de por vida"

Por Newsroom Infobae

El PSOE ha contestado este domingo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que las protestas propalestinas que han provocado la cancelación de la última etapa de La Vuelta "no ridiculizan la imagen de España" sino que "la honran", y ha advertido que su "indigna" carta "le perseguirá de por vida".

"Las calles de Madrid alzando la voz contra la barbarie no ridiculizan la imagen de España: la honran. Si te indigna más la suspensión de La Vuelta que las 60.000 vidas palestinas arrebatadas, es para hacérselo mirar. Se llama humanidad", ha señalado la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, a través de un mensaje en la red social 'X' en respuesta al comunicado publicado por el líder de la oposición, recogido por Europa Press.

Un comunicado en el que Feijóo ha denunciado que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estará orgulloso" del comportamiento de los manifestantes que han provocado la cancelación de la última etapa de la carrera, algo que ha tachado de "ridículo internacional televisado en todo el mundo".

"El presidente del Gobierno estará orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no", ha expresado en un comunicado compartido en la red social X, en relación a las declaraciones que el presidente del Gobierno hacía este domingo en Málaga, donde decía que "admira" al "pueblo que se moviliza por una causa justa".

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha advertido al presidente 'popular' que su "indigna" carta "le perseguirá de por vida". "Al genocidio lo llama "respuesta del Gobierno de Israel" y al asesinato de más de 65.000 personas lo define de "pérdidas civiles de personas de origen palestino". Esta carta indigna le perseguirá de por vida", ha lamentado en su perfil de 'X'.

Asimismo, la cuenta oficial de la formación socialista también se ha manifestado al respecto de la carta de Feijóo, asegurando que "violencia son los miles de civiles asesinados en Gaza por el fuego que cae del cielo a diario enviado por el gobierno de Israel". "España dice no al genocidio, dice no al asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes por parte del ejército de Israel. El pueblo de Madrid, como otros tantos a lo largo de la Vuelta, dignifica a España frente al mundo", ha sentenciado.

SUSPENSIÓN DE LA VUELTA EN MADRID

Así lo han expresado después de que la organización de la Vuelta Ciclista a España haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

