Policías de la UIP se concentran para reclamar "reconocimiento y mejoras justas en sus condiciones de trabajo"

Los sindicatos JUPOL, SUP, CEP y UFP se ha concentrado este domingo en Madrid para reclamar "dignidad, reconocimiento y mejoras justas en sus condiciones de trabajo" de los policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ante el "desamparo institucional que sufre".

En la concentración, que ha tenido lugar frente al Complejo Policial de Moratalaz en Madrid, se ha leído un manifiesto que denuncia "el deterioro de las condiciones laborales que sufren los compañeros de la UIP".

"Estamos cansados de trabajar jornadas interminables con unas retribuciones desfasadas. Hace años un policía de la UIP cobraba un 25% mas que un compañero de plantilla. Hoy en día, esa diferencia está por debajo del 10%, lo que se traduce en que los policías de plantilla cada vez tienen mejores retribuciones mientras que los de la UIP seguimos con ellas congeladas", subraya el manifiesto.

Así, han subrayado que "tiene que dejar de ser un castigo" para los policías que trabajan en la UIP. "Si Interior no actúa de forma inmediata, continuará el deterioro en las UIPs y se pondrá en riesgo la seguridad en España", advierten.

