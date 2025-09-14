Podemos exige a Óscar Puente que impida al buque israelí Trans Tind atracar en Cartagena

Podemos ha vuelto a poner hoy en el foco el comercio con Israel a través del puerto de Cartagena. En el punto de mira el buque israelí Trans Tind, procedente del puerto de Ashdod y cargado de fertilizantes de la multinacional israelí ICL.

La diputada de Podemos María Marín y el secretario de Comunicación de la formación morada, Víctor Egío, denunciaban desde la explanada del puerto poco antes de la llegada del navío prevista a las 13.00 horas, que "ICL se lucra extrayendo minerales de tierras ocupadas y robadas a los palestinos junto al Mar Muerto, además de abastecer desde Estados Unidos de fósforo blanco al ejército sionista para fabricar bombas usadas en Gaza".

María Marín señalaba que "este comercio choca con la petición de la Corte Internacional de Justicia para que todos los países bloqueen cualquier relación comercial que fomente la ocupación israelí y la explotación de las tierras ocupadas", algo que también han denunciado los colectivos propalestinos BDS y Palestina Libre.

Ante esta situación, Marín ha exigido "tanto a la Autoridad Portuaria como al gobierno de España, al ministro de transportes Oscar Puente, que impidan su llegada". y ha condenado "la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez, que ha tardado dos años en llamar genocidio al genocidio pero que, al mismo tiempo, sigue permitiendo el comercio de armas con Israel y el comercio con multinacionales que se lucran a costa de ese genocidio como ICL".