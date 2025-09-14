Espana agencias

Podemos celebra la suspensión de la Vuelta en Madrid: "Este genocidio lo va a detener la gente decente"

Por Newsroom Infobae

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid, alegando que "este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo".

"Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo", ha señalado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ha apelado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "el pueblo de Madrid" ha respondido a través de las movilizaciones al gesto de la dirigente dando "la mano al equipo de los genocidas".

"La movilización social contra el genocidio hace lo que debería haber hecho el Gobierno ¡La Vuelta se ha parado! A Ayuso, que hoy daba la mano al equipo de los genocidas, le ha respondido el pueblo de Madrid. No hay represión que pare la solidaridad. La Vuelta la gana Palestina", ha esgrimido en su perfil de 'X'.

Así se ha expresado después de que la organización de la competición haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

CAMBIOS DE RECORRIDO Y CARGAS POLICIALES

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

