Óscar López reivindica "llamada a la conciencia internacional" en La Vuelta y pide "serenidad" para que no se "empañe"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reivindicado la "llamada a la conciencia internacional" que aprecia en las marchas propalestinas que han cancelado la última etapa de La Vuelta ciclista a España y ha hecho un llamamiento a la "serenidad" para que " no haya cuatro saltados que empañen lo que ha sido una manifestación espontánea del pueblo de Madrid en contra de la guerra y en contra del genocidio".

Así lo ha planteado el también secretario general del PSOE-M en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que este domingo se ha visto al pueblo de Madrid "levantado" diciendo "basta ya a un genocidio".

"Yo lo siento mucho por la Vuelta, yo también soy aficionado, pero creo que cuando estamos viendo esto, esto es una llamada a la conciencia internacional. Y creo que quienes hoy sienten la indignación de esto, deberían recordar que han sido asesinadas más de 60.000 personas, decenas de miles de personas, mujeres y niños, que están siendo masacrados en un genocidio", ha lanzado.

Ha afirmado que para él que los madrileños "digan que quieren la paz" no solo le "parece bien" sino que es "un motivo de orgullo que este país no sea insensible ante lo que está pasando en Palestina". Ha defendido que las manifestaciones deportivas "también son una gran cámara de eco" para que "se hagan reivindicaciones".

Por último, ha señalado que está escuchando "indignación con lo que está pasando en La Vuelta", pero que "nunca" ha escuchado por parte del PP o de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la indignación "por lo que está pasando en Palestina".

"Me parece una falta de humanidad, una falta de empatía increíble. Es decir, le parece indignante que se suspenda La Vuelta ciclista, pero no dicen nada de que mueran decenas de miles de personas asesinadas en un genocidio", ha zanjado Óscar López.

