Óscar López dice que lo siente por La Vuelta pero "más" por los "miles" de palestinos "que están siendo masacrados"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que lo siente por la cancelación de La Vuelta Ciclista a España pero que siente "mucho más" por "cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados".

"Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid", ha lanzado en sus redes sociales.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que de "más importancia a una prueba deportiva" que al "coraje solidario de los madrileños que se manifiestan contra un genocidio". "Desenmascara la frivolidad de una presidenta incapaz y mala persona", ha espetado por redes sociales.

Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid por las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas y se han subido en los coches de sus equipos.

