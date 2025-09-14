Espana agencias

Más Madrid despliega una lona en Sol en apoyo a Gaza: "Sí, es un genocidio. Palestina libre"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Más Madrid ha desplegado en la fachada de uno de los edificios de la Puerta del Sol una lona en la que se lee 'Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino".

Ha sido alrededor de las 17 horas mientras la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones de la formación en la capital, Eduardo Rubiño, se han sumado a los manifestantes propalestinos frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional.

"Vamos a ver en Madrid un pueblo madrileño que va a salir, que está saliendo ya desde el comienzo de la etapa en Madrid para pedir la paz y la libertad del pueblo palestino por el fin del genocidio que está cometiendo Israel sobre Palestina", ha recalcado Bergerot, quien ha subrayado que lo que piden las concentraciones es "el fin del exterminio" del pueblo palestino y su "derecho a existir, ni más ni menos".

Al hilo, ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por ser la "portavoz de Netanyahu en España" y le ha afirmado que el pueblo madrileño es "mejor que ella" porque es "solidario, fraterno y que alza la voz en defensa de los Derechos Humanos".

Ante la advertencia del Gobierno autonómico de que acometería acciones legales contra "actos violentos" alrededor de la Vuelta Ciclista, Bergerot ha remarcado que la "marea de solidaridad" es "pacífica" pero que necesitará "todos los recursos de la Comunidad" si quiere encausar a "todos los madrileños" que se manifiestan este fin de semana.

Por su parte, Rubiño ha reivindicado la pancarta como un "no a la barbarie" y a la "vergüenza internacional" causada por un mundo que "no da los pasos necesarios para frenar el genocidio".

"Es también un mensaje también para el señor Almeida que se refleja en esa pancarta y que dice claramente que sí, que es un genocidio, que lo dicen todos los juristas de prestigio a nivel internacional, que lo están viendo, que se está viendo en las imágenes y que no hay duda ninguna de que lo que está ocurriendo merece ser condenado", ha zanjado.

