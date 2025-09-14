Feijóo tilda de "lamentable" la situación política actual: "El ruido impide hablar de cualquier cosa"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este domingo de "lamentable" la situación política actual, algo que admite a él le "avergüenza" como político porque no es la política en la que el líder del PP cree.

"El ruido que hay en España impide hablar de cualquier cosa", se ha quejado durante su intervención en un acto sobre el sector primario que ha clausurado en Membrilla (Ciudad Real) junto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

En un momento de su alocución, el líder del PP ha afirmado que estos años la política en España está mostrando "su peor cara". Y, según ha dicho, "debemos de enseñar la cara real de la política".

Ha recordado que el 1 de septiembre reunió al comité de dirección del partido para exponerles los tres compromisos para este cuatrimestre. El primero, ha rememorado, fue concretar el Código de Regeneración Democrática del país "para que el fiscal procesado no pueda representar al Estado nunca más".

En segundo lugar, ha indicado, concretar "con detalle" la política de inmigración del partido aprobada en el Congreso del Partido Popular en el mes de julio. Y tercero, concretar las líneas maestras del campo, cosa que precisamente ha hecho este domingo en este municipio ciudadrealeño.

Sin embargo, lamenta Núñez Feijóo, su partido no consigue que nada de esto llegue los ciudadanos, ya que "todo lo ocupa el ruido, la corrupción, la mentira y la incompetencia".

"Yo comprendo que quien tiene la cabeza en los juzgados, no tenga capacidad para hacer propuestas para su país. Pero desde luego os digo que necesitamos un cambio profundo, un cambio del todo, sin concesiones".

Un cambio que, según ha detallado, tendrá dos condiciones. La primera, "no vamos a caer en las trampas ni en las amenazas. Ni en los clichés de ninguna fuerza política", ha recalcado un presidente del PP, que ha recordado que su partido es la fuerza política mayoritaria. "Queremos gobernar para la mayoría de la gente y tenemos que hacer políticas para la mayoría y no para unos cuantos".

Además, ha advertido de que cuando llegue la oportunidad, "el cambio tiene que estar preparado". "No se trata de cambiar unos ministros por otros o un partido por otro", ha apuntado Núñez Feijóo.

"Cuando lleguemos tenemos que saber qué es exactamente y por dónde empezamos a reconstruir y a reparar todo lo que se ha destruido".

Ha sido en este punto en el que el líder del PP ha dado su palabra de que pondrá "toda la intensidad" para "combatir" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también "toda la intensidad" para diseñar "el cambio que España necesita", ha finalizado.