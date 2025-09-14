Espana agencias

El sindicato Jupol critica a "los responsables políticos que han hecho un llamamiento a las protestas" de la Vuelta

Por Newsroom Infobae

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha criticado a los "responsables políticos que han hecho un llamamiento a las protestas" propalestinas que han detenido la Vuelta en su última etapa en Madrid.

Así, ha denunciado que las manifestaciones "se han alentado" desde los "satélites mediáticos del Gobierno", como ha expresado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, en declaraciones a Europa Press Televisión.

"Lamentamos enormemente que se haya tenido que suspender la Vuelta a España como consecuencia de la violencia con la que se han empleado los manifestantes para invadir el circuito por el que iba a transitar la Vuelta a España en Madrid", ha añadido el portavoz de Jupol.

Además, ha asegurado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han hecho "todo lo posible para evitar que este resultado tan lamentable se hubiera llevado a cabo". "Nuestros compañeros hacen todo lo que pueden y, sobre todo, hacen lo que les dejan hacer", ha puntualizado.

Domínguez ha tachado de "absolutamente inadmisibles" los hechos ocurridos, en los que se ha visto a los manifestantes "lanzar vallas, objetos y ocupar el trazado por el que iba a transitar la Vuelta en Madrid", añadiendo que no solo "afectan a la propia Vuelta", sino también a "la imagen internacional de España y de Madrid".

