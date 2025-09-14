El delegado del Gobierno en Madrid cree que se pueden compatibilizar "de manera pacífica" la Vuelta y las protestas

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cree que se pueden "compatibilizar" de forma "pacífica" tanto la Vuelta Ciclista a España como las protestas propalestinas este domingo en la última etapa y ha cargado contra el "aplauso" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la "masacre" en Gaza.

"Desde luego creo que son dos cuestiones que se pueden compatibilizar de una manera pacífica y para ello es para lo que vamos a trabajar con toda la intensidad porque estamos aquí trabajando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) Estamos en la responsabilidad de velar por que las cosas salgan bien", ha planteado Martín en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en las que ha reivindicado el "despliegue extraordinario" de 1.100 agentes para que la carrera se desarrolle "en condiciones de seguridad".

El delegado ha afirmado, como hiciera hoy el presidente, Pedro Sánchez, que hay que "reconocer y admirar" el papel del pueblo español a la hora de "defender la dignidad". "Eso es lo que también va a pasar en las calles de Madrid y es algo que nosotros también vamos a velar porque se pueda producir con normalidad", ha apostillado Martín, quien ha tachado de genocidio lo que está ocurriendo en Palestina.

Preguntado por el detenido por las protestas ayer, Martín ha afirmado que hubo "algún incidente" que "fue resuelto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con eficacia" . Cree que este sábado pudo verse a "miles de personas de manera pacífica" expresando su "condena de la violencia, de la masacre, del sufrimiento que muchos inocentes están sufriendo en Palestina".

"No podemos aceptar que con naturalidad o incluso con el aplauso de la señora Díaz Ayuso, precisamente, entre otros dirigentes políticos, se esté produciendo esa masacre del pueblo palestino con más de 65.000 niños asesinados (...) Es inaceptable que desde algunas autoridades públicas, de los responsables políticos, como los del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, se jaleen como se han venido haciendo en los últimos días sin ningún tapujo", ha cargado el delegado del Gobierno en Madrid.

A renglón seguido, ha mostrado su "repulsa" a ese "tipo de expresiones inhumanas" y las ha contrastado con "esa digna defensa de los mejores valores" por parte de los españoles que están "mayoritariamente transmitiendo en favor de la paz, la solidaridad y en apoyo al pueblo palestino".