Espana agencias

Ayuso reprocha a Sánchez echar "fuego" sobre Vuelta: "Tiene que llamar a convivencia o por lo menos no azuzar más"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estar "lanzando fuego" contra la situación alrededor de la Vuelta Ciclista a España y las protestas propalestinas y considera que debería "llamar a la convivencia, al entendimiento" o "por lo menos no azuzar más".

Así se ha contestado la mandataria madrileña a los periodistas desde Alalpardo --desde donde sale la última etapa-- a las declaraciones del presidente esta mañana desde Málaga trasladando el "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

"Claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo o no, o accionar a los ciclistas, porque ni al deporte en general. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen", ha espetado Díaz Ayuso.

La presidenta ha incidido en que la labor de un presidente tiene que ser llamar "al entendimiento" y no utilizar la situación alrededor de esta competición para "cambiar el ritmo de las portadas", el "mensaje en las tertulias", la "opinión pública" o "pasar pantalla a lo que a uno le interesa".

Frente a ello, ha mostrado su apoyo a "todos los equipos" que corren la Vuelta Ciclista a España, "desde el equipo de Israel a, por supuesto, el resto". "desearles lo mejor en esta última Vuelta y hay que hacerlo por la libertad, por la democracia, por la convivencia, por el deporte", ha apostillado.

Sobre el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que "no tiene que alentar a las manifestaciones" para "luego protegerlas o no". Tiene, a ojos de Díaz Ayuso, que "proteger a los deportistas", algo que "no está sucediendo".

"En Madrid , y él lo sabe bien, te puedes manifestar en la Embajada de Israel, en la Puerta del Sol, en la Moncloa, oye, te puedes manifestar en miles de sitios, pero no puedes jalear protestas que acosan al deporte y que están boicoteando un día precioso para todos los españoles", ha reprochado la presidenta para rematar preguntándose "qué culpa tienen" los deportistas de las acciones de su gobierno.

Posteriormente, desde la Comunidad han explicado que durante su presencia en Alalpardo la presidenta ha saludado a los equipos de Movistar Team (España), Israel Premier Tech (Israel) y UAE Team Emirates XRG (Emiratos Árabes Unidos). Ha seguido el recorrido en el coche junto al director de la carrera, Javier Guillén.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar agradece las protestas propalestinas para que "finalice el genocidio" frente a la "pasividad" de la Unión Europea

Sumar agradece las protestas propalestinas

Más Madrid despliega una lona en Sol en apoyo a Gaza: "Sí, es un genocidio. Palestina libre"

Más Madrid despliega una lona

El delegado del Gobierno en Madrid cree que se pueden compatibilizar "de manera pacífica" la Vuelta y las protestas

El delegado del Gobierno en

El PP dice que la Diada fue menos multitudinaria porque "la gente entiende" que Sánchez es el "primer líder del procés"

El PP dice que la

Feijóo tilda de "lamentable" la situación política actual: "El ruido impide hablar de cualquier cosa"

Feijóo tilda de "lamentable" la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Graves incidentes en el final

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

El caos se apodera del aeropuerto de Barajas en el arranque de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agredir sexualmente a una feligresa con una discapacidad intelectual del 66%

ECONOMÍA

Adiós a los Van Gogh

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao