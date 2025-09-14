Espana agencias

Ayuso critica la "kale borroka alentada por Sánchez y sus ministros" que ha cancelado La Vuelta: "Esto no es Madrid"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madird, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la "kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros" cuyas protestas han acabado en la cancelación de La Vuelta Ciclista a España que concluía este domingo en la capital.

"Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha lanzado la presidenta en sus redes sociales.

Junto a este mensaje ha publicado un vídeo en el que se ve a una familia con niños corriendo alejándose mientras efectivos de la Policía Nacional les instaban junto a la organización de La Vuelta a abandonar el perímetro de Cibeles.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sindicato de Policía exige la condena de quienes "han creado el caldo de cultivo perfecto" para "boicotear" la Vuelta

Sindicato de Policía exige la

Óscar López dice que lo siente por La Vuelta pero "más" por los "miles" de palestinos "que están siendo masacrados"

Óscar López dice que lo

Serrano (PP), en contra del "terrorismo callejero de la peor calaña patrocinado" por el PSOE, Sánchez y el delegado

Serrano (PP), en contra del

Sira Rego denuncia que la UE llega "tarde y mal" con Gaza y exige llamar "las cosas por su nombre": "Es un genocidio"

Sira Rego denuncia que la

Óscar López afirma que lo siente por La Vuelta, pero "más" por los "miles" de palestinos "que están siendo masacrados"

Óscar López afirma que lo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo e Israel señalan a

Feijóo e Israel señalan a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta: “Han permitido un ridículo internacional televisado en todo mundo”

Los manifestantes que han neutralizado el final de la Vuelta en Madrid: “Por lo menos que salga en los telediarios de todo el mundo”

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

Los principales sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad de antidisturbios en pleno dispositivo de la Vuelta a España

ECONOMÍA

Precio de la luz sube

Precio de la luz sube este 15 de septiembre: estas serán las horas más caras y más baratas del día

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no puede grabarte en tu puesto de trabajo, pero existen ciertas excepciones”

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao