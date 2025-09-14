Espana agencias

Almeida exige a Sánchez y Marlaska condenar los "actos violentos", un "odio" que cree alentado por la izquierda

Por Newsroom Infobae

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que condenen los "actos violentos" que han derivado en la cancelación de la Vuelta Ciclista a España, una manifestación de "odio" que cree que ha sido alentado "de forma de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda".

"Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo adelantadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente, Pedro Sánchez", ha comenzado Martínez-Almeida su declaración institucional ofrecida desde el Palacio de Cibeles después de que la organización de La Vuelta haya cancelado la última etapa, que concluía en la céntrica plaza, por las protestas propalestinas que han invadido el recorrido.

El regidor ha afirmado que la competición lleva "días aguantando, al igual que hoy, la intimidación y ataques" que habían acabado "poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores". "Porque los ciclistas y los equipos son trabajadores. Ningún ciclista, ninguno es responsable de lo que está sucediendo en Gaza y quienes han provocado la violencia durante estos días lo saben", ha sentenciado.

Al hilo, ha subrayado que lo que ha ocurrido estas semanas y "especialmente la violencia desarrollada este domingo en las calles" son el fruto de aquellos que "pretenden demostrar que no caben más opiniones que las que ellos sostienen y que las que ellos mantienen".

"Cualquier razonamiento deja de serlo cuando tiene que imponerse mediante la violencia. Si la violencia sustituye a la discusión y al debate razonado se acaba la convivencia pacífica y democrática", ha lamentado.

