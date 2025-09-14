Abascal acusa a Sánchez de querer "la violencia en las calles" para "mantener el poder" tras suspenderse la Vuelta

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "la violencia en las calles" para "mantener el poder", tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España celebrada este domingo en Madrid debido a las protestas propalestinas.

"El psicópata ha sacado a sus milicias a la calle. Le da igual Gaza. Le da igual España. Le da igual todo. Pero quiere la violencia en las calles para mantener el poder. Necesita a sus terroristas callejeros porque cuando ve al pueblo de verdad, como en Paiporta, sale corriendo como un miserable", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que, a su juicio, el Gobierno está "incitando y aplaudiendo al terrorismo callejero contra la policía, contra los ciclistas y contra las familias": "Hace ya un año dije que lo peor de Sánchez estaba por llegar, y aquí está: Va a promover la violencia terrorista contra los españoles. Y no parará hasta que lo sentemos en el banquillo junto a su mujer, su hermano, su fiscal y sus compañeros de la mafia socialista".

Así se ha expresado después de que el líder del Ejecutivo haya manifestado esta mañana durante un acto en Málaga para iniciar el curso político de los socialistas su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Horas después, la organización de la Vuelta ha dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.