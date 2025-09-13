Espana agencias

Torres reitera que "no hay ninguna duda" de que el Estado cumplirá con "toda" la agenda canaria que demanda Clavijo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado que el Estado cumplirá "todo lo que está en la agenda canaria", así como el resto de cuestiones que firmó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para su investidura con otras formaciones políticas.

"¿Y cómo se va a cumplir? En algunas cuestiones, con los presupuestos, ya sean prorrogados u ordinarios, y en otras a través de modificaciones legislativas. Por tanto, que no haya ninguna duda que nosotros vamos a cumplir con todo aquello que esté en la agenda canaria", ha señalado en declaraciones a los medios Torres con motivo de un comité regional que celebran los socialistas en Gran Canaria.

En relación a la propuesta realizada por el presidente regional, Fernando Clavijo, para dar cumplimiento a la agenda canaria --un decreto que incluya todos los asuntos pendientes por el Estado-- , Torres ha insistido en que hay que dejar "bien claro" que las "competencias y responsabilidades" son de cada gobierno: "No es normal, ni a la inversa, que ningún Cabildo le haga al Gobierno de Canarias un decreto para que lo apruebe", ha ejemplificado el ministro ante los medios.

Aún así, desde este contexto, ha señalado las "buenas relaciones" que existen entre ambos Ejecutivos, acentuándo la "responsabilidad" que como ministro asume en el seguimiento de la agenda canaria, que tiene, ha dicho, "un alto cumplimiento".

ACUERDO ENTRE CLAVIJO Y PADRALES

Preguntado por los periodistas por el acuerdo en materia migratoria que han recordado esta semana los presidentes regionales de Canarias y País Vasco en Tenerife, en relación a una "gestión integral" del fenómeno y que fue presentado en una Conferencia de presidentes, Ángel Víctor Torres ha recordado que esa propuesta fue incluida en el orden del día por el presidente estatal, pero "lo que pasó es que el resto de comunidades autónomas, en manos del PP, no la apoyaron".

"Por tanto, vuelvo a lo mismo. A quien tiene que exigirle Fernando Clavijo que apoye la política migratoria para Canarias no es a quien le ha dado el voto favorable, al que ha llevado el decreto al Consejo de Ministros (...), sino al que se sienta con él en el Consejo de Gobierno --en una clara alusión a su socio de gobierno y vicepresidente regional Manuel Domínguez (PP)-- , que vota permanentemente en contra de las cosas importantes de Canarias", ha añadido.

Ha recordado que el acuerdo entre Canarias y País Vasco es "un protocolo que hibiese gustado" que saliera adelante, que hubiese podido ser acordado, pero que no se hizo porque así lo quisieron "los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular": "Lo que tiene que hacer el señor Clavijo es no mirar hacia arriba, sino hacia el lado. Hacia arriba es Pedro Sánchez, y ahí siempre tiene una respuesta. El problema es cuando mira hacia el lado, donde tiene a Manuel Domínguez, y lo que tiene es el voto negativo", ha puntualizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP renueva las presidencias y las estructuras del partido en Tarragona, Girona y Vizcaya

El PP renueva las presidencias

Torres dice que seguirá siendo "candidatable" para elecciones de 2027 si así lo decide la militancia del PSOE canario

Torres dice que seguirá siendo

El PSOE de Cantabria critica la "falta de condena" de Buruaga tras las detenciones por el atentado en la sede

El PSOE de Cantabria critica

Xavier Pellicer sustituirá a Laia Estrada como diputado de la CUP en el Parlament

Xavier Pellicer sustituirá a Laia

Gamarra (PP) critica a Sánchez por aceptar "a regañadientes" y "con nocturnidad" los compromisos con la OTAN

Gamarra (PP) critica a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado pasa al

El juez Peinado pasa al contraataque y demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid, en medio de las protestas propalestinas

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los cuatro permisos laborales más importantes que tienen todos los padres y madres en España”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 13 septiembre

Recursos Humanos envía una negativa colectiva a 340 candidatos y ellos quedan para verse en el bar: “Nunca me había reído tanto”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un hombre nombra heredera a su pareja en el testamento, pero ella se queda sin pensión de viudedad, que va a su exmujer: debían inscribirse como pareja de hecho

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas